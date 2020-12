Fórmula 1: Frank Williams recibió el alta médica

Frank Williams, fundador del equipo de Fórmula 1 Williams, ha salido del hospital y se encuentra ya en casa, después de haber sido ingresado hace diez días. La causa del ingreso no fue desvelada por su familia, que pidió respeto por la privacidad del que hasta hace unos años fue el director del equipo de automovilismo.

"Estamos encantados de anunciar que Sir Frank ha salido del hospital y que se encuentra en casa", dijo el equipo en un comunicado emitido en las redes sociales. "La familia Williams le gustaría agradecer a todo el mundo el apoyo mostrado durante este complicado tiempo y desear una feliz navidad y un feliz año nuevo", añadió.

Frank fundó el equipo en 1977 y entró a participar en la Fórmula 1en 1978, convirtiéndose en una de las escuderías más importante de la historia del automovilismo. Fue hace unos meses, cuando Frank y su hija Claire anunciaron que la familia Williams dejaba de dirigir el equipo, acabando con cuatro décadas de unión en el 'gran circo'.

