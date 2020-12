https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.12.2020 - Última actualización - 16:38

16:37

La Navidad llega también en forma de canciones y los usuarios de la aplicación no esperaron a diciembre para escucharlas

Anuario Las diez canciones "navideñas" más escuchadas en Spotify durante 2020 La Navidad llega también en forma de canciones y los usuarios de la aplicación no esperaron a diciembre para escucharlas La Navidad llega también en forma de canciones y los usuarios de la aplicación no esperaron a diciembre para escucharlas

Cada vez falta menos para la Nochebuena y es inevitable escuchar por todos lados canciones basadas en esta celebración. Se multiplican las historias musicalizadas en Instagram, publicidades en televisión y radio, incluso estas melodías salen insistentemente de los parlantes de los negocios y las galerías comerciales. Sucede siempre lo mismo cuando se acerca Navidad.

De muestra basta un botón: desde Spotify revelaron que las canciones de Navidad en noviembre ya sumaban más de 6.500 millones de minutos escuchados en todo el mundo. Al parecer, muchos se sintieron amparados por la música navideña en un año tan particular como lo fue el 2020.

¿Qué sería de una Navidad sin música? Hay canciones nuevas y otras son los clásicos de siempre, pero no hay manera de no alegrarse y emocionarse al escuchar cualquiera de los siguientes temas.

-Mariah Carey: All I want for Christmas is you

-Wham!: Last Christmas

-Ariana Grande: Santa tell me

-Brenda Lee: Rockin’ around the Christmas tree

-Michael Bublé: It’s beginning to look a lot like Christmas

-Kelly Clarkson: Underneath the tree

-Bobby Helms: Jingle bell rock

-José Feliciano: Feliz Navidad

-Michael Bublé: Holly jolly Christmas

-Brett Eldredge y Megan Trainor: Baby it’s cold outside