Una cocina diseñada por un rosarino fue elegida entre las mejores del mundo

Jueves 24.12.2020

16:44

Matías Ferreyra presentó su trabajo en la Feria internacional Good Design Awards, donde compiten las marcas­ más prestigiosas

Matías Ferreyra es un emprendedor rosarino que hace 11 años diseña cocinas. Esta vez decidió presentar su trabajo en la feria internacional Good Design Awards, donde compiten por rubro las mejores marcas del mundo: desde Apple en tecnología, hasta Google en internet y Ferrari en el diseño de autos.

Ferreyra fue el primer sorprendido cuando esta semana recibió un mail de Estados Unidos donde se le notificaba que la cocina que había diseñado y fabricado con materiales cien por ciento argentinos había obtenido el primer premio dentro de su categoría.

El rosarino de 33 años ideó una cocina domiciliaria que se distingue por su diseño tradicional y práctico. “Los diseños de hornos y anafes compiten por la tecnología, la mayoría incorpora pantallas, encendidos automáticos o sistemas con Bluetooth, y todo eso no se puede hacer en Argentina. Por eso busqué innovar en algo diferente y volver al pasado, además de pensar en materiales que se fabriquen en el país”, contó Ferreyra desde su local de España al 900, donde él mismo atiende a los clientes.

Ferreyra llamó “Folium” a la cocina ganadora. La misma cuenta con perillas resistentes al calor (como usan los aviones) y cortadas con formas de corazón, de acero y soldadas a mano.

A su vez, el horno fue diseñado con calor envolvente, como los de panadería francesa, que son los mejores en el rubro, y logra el mismo efecto de cocción que un horno de barro.

“El quemador del horno es chico, del tamaño de una hornalla, pero logra calentar más de 250 grados, con lo cual se consigue un ahorro de gas muy grande, y además saca la cocción más pareja, algo que supera a las cocinas italianas, que son líderes en el mercado”; explicó el diseñador.

La cocina cuenta con un diseño minimalista, es totalmente espejada y las perillas son rojas. Además, Ferreyra le sumó un agregado: una pequeña parrilla que se coloca sobre un anafe y permite cocinar para pocas personas, sin necesidad de prender el horno. Esto también ahorra energía. Además, cuenta con una placa de cocción para hacer pizza a la piedra. “Intenté combinar la fortaleza de la cocina americana y la delicadeza de las italianas”, expresó el ganador.

¿Cuál es el secreto de la cocina ganadora? “Escuchar a los clientes y a los cocineros. Yo atiendo personalmente a la gente que viene al local y los escucho, porque a partir de sus necesidades, creo los diseños”, comentó Ferreryra, quien creó la marca de cocinas Luxor Gas.

Feria internacional

Good Design Awards es uno de los eventos más prestigiosos y reconocidos internacionalmente en el mundo de la arquitectura y el diseño. Está organizado por el Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, y los ganadores de este año expondrán sus productos en este museo de Chicago.“Estoy muy emocionado porque nunca me imaginé que podría ganar este premio, es como un sello de calidad para los productos que empecé a diseñar desde hace 11 años”, confesó Ferreyra.

Para participar de esa competencia es requisito que los productos cumplan con ciertos estándares de calidad que hacen muy difícil que productos nacionales puedan participar. Sin embargo, Ferreryra se animó, y mandó su propuesta sin pensar que sería la ganadora.