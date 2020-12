Filtraron fotos de Agustín "Cachete" Sierra desnudo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.12.2020

Al igual que les sucedió a Noelia Marzol y Diego Ramos, parte de la participación del actor en Sex terminó siendo divulgada en las redes.

Agustín Cachete Sierra, uno de los galanes del año, ha sufrido la filtración de fotos hot suyas pertenecientes a su trabajo en Sex, la obra de José Muscari que este 2020 pasó del teatro a la virtualidad. El actor no se escondió ante la divulgación de imágenes en las que se saca un toallón para mostrar sus glúteos ante la cámara, y habló en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) con la cronista Maite Peñoñori.

“Uh, ¿mías? Puede ser material de Sex”, fue la reacción del participante de Cantando 2020 cuando la periodista de LAM (El Trece) le contó sobre la filtración. Al mostrarle las imágenes, Sierra fue categórico. “Claro, eso es de un video de bienvenida de Sex. Mirá el culito cómo se ve, por favor te lo pido”, lanzó con humor.

“Pensamos que no lo era, porque siempre los vemos más producidos en Sex”, le comentó Maite a Cachete, que respondió con una propuesta muy picante: “Después si querés busco el video y te lo paso”. “Es material de Sex que se filtra y que hoy en día se sigue filtrando. No lo sabía, de hecho ya cortamos hace un tiempo, y esto es lo primero que me muestran. Si van a mostrar o alguien tiene grabado, hay cosas para mostrar de Sex que no está bueno, pero es así”, opinó el artista.

“Yo tenía miedo de esto al hacerlo virtual, no era lo mismo que en el teatro y podían pasar estas cosas aunque haya protocolos y se echaba a quienes se sabían que filtraban, pero nada es efímero con internet. Si hay alguien que lo tiene y lo quiere subir, nos dedicamos a bloquearlo y denunciar, pero más que eso no podemos hacer”, precisó el actor.