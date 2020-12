https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas Abortando propuestas nocivas

POR HUGO LUIS BONOMO

Se entiende por aborto, el fracaso o interrupción de algo antes de su realización completa. A partir de allí, deducimos que ocurre cuando la interrupción de un embarazo, significa la muerte de un ser humano, antes de nacer. Ante lo terrible de estas situaciones, y la posibilidad de su ocurrencia; la ley ha establecido fallos extraordinarios de legalización del aborto.

"En el fallo F.A.L. de marzo de 2012, la Corte Suprema ratificó que no son punibles los abortos en casos de violación, sin importar la salud mental de la mujer. Esto se debe a que ciertos sectores y organizaciones religiosas, alegaban que solo se autorizaba el aborto por violación cuando la mujer era demente, pero esto se debía, dijo la Corte, a un error en la interpretación de la ley.

En el mismo fallo, la Corte también aclaró que no es necesario recurrir a la justicia para que autorice el aborto, ya que los juicios suelen durar años y eso frustraba el derecho de las mujeres a acceder al aborto. Por ello, determinó que era suficiente que la mujer realice una declaración jurada ante el médico manifestando que fue violada, y ordenó a las provincias dictar protocolos hospitalarios para que el procedimiento se realice en el tiempo y forma adecuados".

Y, ahora debemos avanzar velozmente, en el tiempo, y adecuar los conceptos y los valores, a la modernidad.

Un encuentro, entre un hombre y una mujer, podía devenir en una amistad, solo una conversación o, en algunos casos, un atractivo mutuo personal que, luego de miradas, sonrisas, conversaciones y encuentros, podía generar la concreción de una futura relación amorosa que, de concretarse, por la necesidad, decisión, e impulso de ambas partes, podía terminar en un beso. Era el acto que sellaba la relación, y daba comienzo a un nuevo futuro compartido, cuyo camino iba a marcar la vida.

En caso de conversarlo con amigas, o comentarlo en otros ámbitos, la confirmación de ese acercamiento amoroso, se concretaba con la repuesta afirmativa, que generaba la noticia ¿Se besaron? Ese era el sello que certificaba una relación más íntima, en el ámbito de las relaciones cotidianas y normales. lo demás, era más íntimo e importante.

Pero ahora las cosas son distintas. No sé si mejores o peores pero, eso sí, absolutamente distintas. Los encuentros pueden tener menos romanticismo, las relaciones son más directas, pueden ser menos espirituales y románticas, y los acercamientos, generalmente, han perdido algo de su trascendencia, sobre todo en las jóvenes con parámetros que, generalmente inducidas por los medios de comunicación, modifican muchos de sus valores, que deberían ser permanentes, a pesar de la modernidad. Y aquí, un pequeño paréntesis, porque no podemos dejar de recordar a Oscar Wilde, y su palabra: La moralidad moderna consiste en aceptar el modelo de una época. Considero que para cualquier hombre culto aceptar el modelo de su época es el modelo más grande de la inmoralidad.

Esta moralidad moderna, que se modifica y transforma, regresiva, y aceleradamente, al mundo, especialmente, a los jóvenes, al que nos adaptamos en nuestra necesidad de vivir sin sentirnos relegados, o descartados, en un ámbito moderno y cambiante, ha hecho necesaria la aceptación de palabras, conceptos y actos que se van repitiendo y divulgando, como parte real de los días que nos tocan vivir, y van desvalorizando principios que pueden ser importantes para nuestras vidas y el futuro de la comunidad.

Hoy, un encuentro entre un hombre y una mujer, puede, también, terminar en una relación, pero no necesariamente amorosa, y, en algunos casos, sin amor ni espiritualidad y, ese encuentro; en una charla de amigas, o comentarios en otros ámbitos, la confirmación de ese acercamiento amoroso, actualmente, se concreta con la respuesta afirmativa, que genera la noticia ¿Tuvieron relaciones? o ¿Se acostaron? Ese es el sello que certifica una relación más íntima, en el ámbito de las relaciones cotidianas y normales, y que puede resultar solo una gozosa experiencia, repetida, o no. Agradable, o no. Duradera, o no. Experiencia que, en muchos casos, genera la procreación de una vida no querida; lo que ha dado origen a que, un grupo de mujeres retrógradas, cercanas al libertinaje, pretendan la modificación de la ley existente, permitiendo que se trunque una vida, en caso de un desliz, impulsado por un deseo irresponsable. La pretensión es que el arrepentimiento sea considerado por la ley, eliminando las pruebas de un acto irreflexivo, y que todos los ciudadanos, se hagan cargo de una muerte injusta.

Es probable que el próximo pedido de modificación; exculpe a los asesinos, luego de asesinar a un ser humano, por haberse arrepentido de su crimen.

Y nos va a venir bien, actualizar los sinónimos de los significados de normal, responsable, anormal o irresponsable y violación.

Normal; Que siente, piensa y obra con conocimiento de sus actos y de su repercusión. Sensato, consciente, consecuente, juicioso

Irresponsable; irreflexivo, insensato, imprudente, loco, inconsciente

Violación: forzamiento, estupro, abuso, desfloración, violencia, profanación.

Lo justo y sensato, está plasmado en La ley vigente; no se pueden dictar leyes para justificar y permitir actos de lujuria, realizados por disfrute sexual y personal, realizados irresponsablemente, que pueden acarrear consecuencias dramáticas y perjuicios al prójimo.

Hay que implementar una educación efectiva para lograr mujeres pensantes y reflexivas, evitando todo tipo de acciones que atenten contra las vidas

Y como final: ¿Qué Ley sublime determina quién vive y quién muere?