Egresados con coronavirus: el Intendente de Bariloche dijo tener "recontra comprobado que se falseó documentación"

"Nosotros tenemos recontra comprobado que hubo personas que falsearon su documentación, que tenían PCR positivo y fueron a buscar otro", aseguró Gustavo Gennuso. Los denunció ante la justicia.

Desde la Comuna de Bariloche están convencidos que los jóvenes de Paraná actuaron con irresponsabilidad y una falta total de empatía. El caso es que seis egresados que viajaron a Bariloche luego de haber recibido un test positivo de Covid-19, manipularon los papeles presentados y por ello el municipio hará una demanda ante la Justicia. “Tenemos recontra comprobado que hubo personas que falsearon la documentación”, indicó el intendente Gustavo Gennuso.

El jefe comunal refirió que “a veces uno no quiere creer que la gente hace estas cosas sobre ciertas cuestiones básicas, porque si eso pasa con un grupo de estudiantes, también debe pasar que si a alguno le da positivo no dice nada, para no perder el trabajo, para no perder el día, es todo entendible por un lado, pero una criminalidad por otro”.

Gennuso realizó declaraciones a través de El Cordillerano Radio (93.7), en "El Expreso Periodístico", allí consideró que “eso me hizo reflexionar mucho, y nosotros hicimos una denuncia penal, la Justicia después verá que hará, pero nosotros tenemos recontra comprobado que hubo personas que falsearon su documentación, que tenían PCR positivo y fueron a buscar otro, una orden. No sé si se hicieron firmar esos test virales, pero alguien se lo firmó sin decir nada, porque claramente hacía un día que ya eran positivos y no dijeron nada”.

Explicó el intendente que “ese acto es impensable y cuando uno está metido en un círculo donde cree que eso no puede pasar, seguramente pasa más de lo que uno imagina y el virus se desparrama por todos lados”.

Consultado sobre si esas actitudes derrumban cualquier sistema que se pueda implementar, sostuvo que “claro, además nosotros hemos tenido la precaución, por eso hicimos estas pruebas piloto. Lo intentamos y fijate que esta prueba piloto salió mal, es decir, salió bien desde el punto de vista que vimos algo que no estábamos viendo, pero mal en términos que encontramos este incumplimiento que no lo podemos creer. No sé a ustedes como vecinos nuestros, ¿qué les causa?, yo no puedo creer que se llegue a eso”.

Asimismo consideró que “lo que sí funcionó bien del protocolo es que fue un grupo cerrado, un grupo burbuja donde están todos juntos, que no se contagian con otros, eso sí anduvo bien”, e insistió al decir que “no puedo creer que alguien que tiene un test positivo pueda venir igual a un viaje de egresados donde todos se juntan, donde todos se abrazan, donde no se los puede parar”.

Explicó el mandatario barilochense que “habrá una demanda del municipio, estamos obligados a hacer esto, para poner atenta a la población sobre que estas cosas están pasando. No sé qué pasará con dicha demanda, la mayoría son menores de edad, la verdad que no podemos quedarnos sin hacer nada porque buscamos los datos y los encontramos, estuvimos en contacto con la persona que les hizo los estudios y los mandó, tenemos todas las pruebas”.

Sobre prevención y toma de conciencia de los ciudadanos con respecto al mensaje y la reacción que se genera dentro de la sociedad mencionó: “creo que si te vas ahora a la Onelli, que debe estar llena de gente en estos momentos por las compras navideñas, y le preguntás a cada uno de los que están ahí sobre si sabe cuáles son las medidas, dudo que haya uno que no lo sepa, con lo cual el mensaje llega, lo que no llega al 100 por ciento es el contenido fuerte de la profundidad de las acciones. Si yo hago una evaluación, la mayoría de la gente cumplió porque si no tendríamos un desastre. Yo no sé si la gente lo toma con que es para uno el mensaje, siempre cree que es para el otro”.

“Esto impacta aunque sea un grupo minoritario el que no hace caso a las normas, en términos de contagios, después parece que son todos y no son todos, la mayoría de la gente cumple, se cuida, eso lo veo. Tiene que ver con el mensaje, pero también con el tiempo que pasó, esta situación, que no parece terminar y con las franjas etarias que tienen distintos intereses”, señaló.

Para el intendente “los mayores tienen un tipo de temor en cuanto a la afectación y por ello se cuidan mucho más, los jóvenes como ven que se enferman y no les pasa demasiado, circulan y circulan y ya no se quieren cuidar y me parece que es una dinámica tan importante que merece un estudio sociológico y no es fácil en estos momentos”.

Por último Gustavo Gennuso volvió sobre los egresados al manifestar: “Esto que pasó con los estudiantes es parte del riesgo, uno tiene que asumir riesgos para reactivar la economía, el sector estudiantil es un sector que trabaja solo en eso, es una fracción muy importante de la población, entonces uno tiene que buscar que el trabajador tenga trabajo digno y es algo que podía pasar, por eso lo hicimos como prueba piloto, esto -del primer contingente estudiantil- era para sacar conclusiones”.

