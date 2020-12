https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 25.12.2020

18:20

El nuevo éxito de Disney Plus Cinco curiosidades sobre "Soul", la nueva película de Pixar

Soul estaba destinada a ser el gran estreno navideño del 2020 de la dupla Disney Plus y Pixar, pero la emergencia sanitaria del coronavirus provocó que la compañía tomara la decisión de estrenarla en el servicio streaming Disney Plus el día de Navidad.

El film se convirtió en una pequeña joya, que incluso ya cosecha antes de su llegada todo tipo de críticas positivas. Incluyen la posibilidad de que sea la gran película de la década de Pixar. Lo que es mucho decir en el lugar que ha producido la saga Toy Story y la ya clásica Up.

No obstante, detrás de Soul parece haber más que una buena historia. Te contamos cinco detalles rápidos que quizás son el secreto que cimientan uno de los grandes éxitos cinematográficos del año.



'Soul': el Jazz es la clave

Esta es la primera película de PIXAR en que la música es algo más que un añadido agradable.

Se trata del alma — sí, en el sentido estricto del término — del argumento y el estudio se lo ha tomado en serio. Para hacer más creíble el contexto que rodea a este profesor de música aficionado al Jazz, PIXAR se aseguró de contar un repertorio original compuesto por el conocido músico Jon Batiste.

El soundtrack completo de la película es una combinación entre el sentido esencial del Jazz. Pero también una mezcla de todo tipo de ritmos y sonidos. Lo que hace que sea el aspecto esencial del argumento de Soul.

Foto: Gentileza

Varios premios Oscar en el repertorio

Siendo que la música es la columna vertebral de una historia que hace hincapié en la vocación y el amor por la música, PIXAR incluyó al magnífico dúo de Trent Reznor y Atticus Ross. Cuyas colaboraciones han hecho historia en las películas La red Social y ahora en Mank, ambas del director David Fincher.



Gran anuncio

Se le considera la primera película enteramente adulta de PIXAR. Y de hecho, su anuncio se realizó durante la expo anual Disney D23, en la que todo su equipo de producción subieron a la tarima para confirmar esta máxima.

Una voz mágica

Jamie Foxx, la voz del personaje principal es cantante y tiene más de diez grabaciones en estudio en su amplia discografía. Que incluye el disco Hollywood del 2015, Best Night of my life de 2010 y el conocido Intuition de 2008.

Foto: Gentileza

Por si eso no fuera suficiente, el actor también interpretó a otra leyenda de la Música, Ray Charles, actuación que le valió el Oscar de la Academia en la biopic del 2005 dirigido por Taylor Hackford. Ideal para Soul.

La belleza interior

Además de la música, Soul hace un especial hincapié en temas espirituales. Por lo que el director y coguionista Pete Docter consultó a “un instructor budista local, un rabino, varios pastores diferentes de la tradición cristiana e incluso un par de chamanes”, según declaró a a la revista EMPIRE.