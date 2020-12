Vacunación Covid: cómo capacitan a 8.000 personas en el Centro de Simulación de Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El santafesino Mariano Giardina dirige el Ce.Si.R. que desde 2018 viene realizando actividades para fortalecer el trabajo de los equipos de salud y desde mediados de diciembre canaliza la capacitación de vacunadores que, en breve, comenzarán a inmunizar contra el nuevo coronavirus. Pandemia, talleres in situ y un reconocimiento que llegó del otro lado del mundo.

Si fuera necesario buscar una palabra clave en el discurso de Mariano Giardina, médico anestesiólogo y director del Cesir, ésta sería "transdisciplina". Pero para entender por qué, es necesario saber que Cesir (Ce.Si.R. por su denominación correcta) es el Centro de Simulación de Rosario, un espacio creado en 2018 a instancias del Colegio de Médicos de la 2ª circunscripción donde las prácticas sanitarias, desde las más simples hasta las más complejas, se simulan más que para achicar el margen de error, para mejorar el aprendizaje y fortalecer el trabajo en equipo, tan esencial como la actividad propiamente dicha.

Sólo en contexto de pandemia, el Cesir lleva capacitados a más de 2600 profesionales en 161 simulaciones realizadas en el sur de la provincia y El Trébol. Y desde hace poco más de una semana incorporó la capacitación sobre el operativo de vacunación Covid-19, el de mayor envergadura para la provincia, el país y el mundo.

Giardina vuelve varias veces a esa palabra clave que también compone el título del trabajo presentado a mediados de noviembre en el Congreso Internacional de la British Medical Journal Leader: "La simulación como herramienta educativa transdisciplinaria en Pandemia".

El médico es oriundo de esta ciudad capital y migró a Rosario para estudiar la carrera cuando Medicina aún no se cursaba en la UNL. "Soy santafesino de veras", dice y se ríe del otro lado del teléfono en una pausa de la intensa jornada que a esa hora, las 6 de la tarde del martes, apuntaba en la agenda una nueva capacitación virtual sobre vacunación Covid. Y como buen santafesino criado en inmediaciones de 9 de Julio y Pedro Zenteno y educado en la Almirante Brown, confiesa que extraña la Costanera... y el liso.

La actividad en el Centro que ahora dirige se inició con cursos, talleres y simulaciones de baja fidelidad para personal de salud de la 2ª circunscripción. "Con el paso del tiempo nos fuimos perfeccionando para ser instructores en esta herramienta que nos permite a los profesionales un montón de beneficios", más allá del título o el cargo que se ostente. "No importa si sos médico, enfermero, chofer, administrativo, encargado del triaje, camillero o bioquímico: todos tenemos que capacitarnos en forma continua" y "utilizar esta herramienta educativa, que es la simulación, de una manera transdisciplinar, fortalece a los equipos. Ese es el objetivo del Cesir".

El trabajo en equipo y transdisciplinario es el fundamento de la actividad del Cesir, del Colegio de Médicos de la 2ª circunscripción. Foto: Gentileza

- ¿Qué actividades hacían antes del Covid-19?

- Las mismas, solo que se agregaron modificaciones a esas prácticas. El RCP no era lo mismo antes que después del Covid, la maniobra de intubación a lo mejor es la misma pero son otros los recaudos que se toman para cuidarse. Se hacen simulaciones de RCP (también en pediatría y lactantes), vía aérea pediátrica, hisopados, equipos de protección personal, uso del desfibrilador automático DEA, luxofracturas, suturas, colocación de sondas, urgencias y psiquiatría. Con el tema Covid sumamos la simulación in situ.

- ¿Qué es la simulación in situ?

- Es la que se realiza en el lugar de trabajo. Para eso vamos al hospital, al sanatorio, al centro de salud municipal o provincial y nos ofrecemos como actores para poner en práctica los procesos para cuidarnos en la pandemia (en el video de difusión del Cesir se lo puede ver al propio Giardina en una camilla "recibiendo" oxígeno).

No es lo mismo un dolor de panza antes o después del Covid. Entonces, en las simulaciones in situ ponemos en juego las acciones que realizan las instituciones para cuidarse. Lo mismo ocurre con un paro respiratorio, una falta de aire, un asma fatal, un parto, un paciente que no tiene coordinación psicomotriz o presenta dificultades del habla. La simulación se hace de la forma lo más verosímil posible porque lo interesante es que estás en tu lugar de trabajo, con tu propio equipo y es tu compañero de tantos años quien está participando.

Simular un evento con tu propio compañero de trabajo no tiene precio. Ahí ves cómo interactúan los eslabones: si vino el camillero, si se traslada al paciente, si lo aceptan en terapia, quién contiene al padre en el caso de una simulación pediátrica.

- Los equipos de protección personal se usaron siempre pero con la pandemia hubo que perfeccionarlos.

- A lo mejor el común denominador de la gente piensa que hay cosas que existen ahora: cuando hago una anestesia en un quirófano tengo mi equipo de protección, no voy en short. Pero hace 15 años era otra la conciencia colectiva cuando se veía a una persona con barbijo quirúrgico por la calle. El EPP no es algo nuevo; sí se han transformado un montón de cosas, hay que cambiar muchos hábitos. Algo nuevo nos va a dejar esta pandemia.

- ¿Qué les deja de nuevo? ¿Qué aprendieron en este tiempo de capacitación con los propios compañeros de trabajo?

- Que tiene que ser transdisciplinar. Tal vez esperabas otra respuesta, pero que los propios compañeros entiendan la importancia del trabajo en equipo me parece que es la mejor enseñanza. Es fácil decirlo pero implica un liderazgo, una buena comunicación que puede ser asertiva o no, involucra relaciones interpersonales. Es salir a la cancha y ver quién es el número 5, quién defiende, quién ataca, siempre con un objetivo común y, además, con la confianza en el otro. Es conocerse, interpelarse, decirle al otro "tenés el barbijo un poco bajo, subilo", porque este trabajo es en espejo: si no hay alguien de mi equipo que me lo diga, quién me lo va a decir. Uno lo resume en una sola palabra pero por debajo hay un montón de cosas.

- Ojalá todo este aprendizaje se capitalice a futuro.

- Cuando se aprende desde lo emocional y desde el impacto, más en tu territorio y lugar de laburo, hay cosas que se graban a fuego, porque en esos contextos existen situaciones estresoras que saltan a la luz; y que veas una actitud de un compañero que te está resguardando es muy importante.

Siempre se dice que lo interesante de la educación a través del sistema de simulación es que permite ver el error y, en realidad, lo que más me gusta es que nos fortalece como equipo. Trabajar y educarnos de esta forma nos hace ver las fortalezas y lo que hay que "retrabajar" para evitar complicaciones. Pero no hablaría del error, sino del aprendizaje.

"La simulación puesta al servicio de los equipos de salud potencia su entrenamiento y favorece la toma de decisiones individuales y colectivas para el abordaje y la gestión de escenarios de atención sociosanitarios complejos". (Mariano Giardina, Ce.Si.R)

- ¿Hay diferencias entre profesionales con más décadas de carrera y aquellos que son más jóvenes a la hora de involucrarse en esta forma de capacitación?

- Si hay algo que todos los trabajadores de la salud entendemos es que es muy importante la capacitación continua indistintamente del grupo etario al que se pertenece. Mi viejo es anatomopatólogo, laburó 40 años en la ciudad y hasta el último día en que colgó los botines porque se jubiló, seguía estudiando.

Para los que estamos en salud es muy difícil no aggiornarnos a nuevas estrategias y herramientas o no entender su importancia. Podemos estar de acuerdo o no en procesos o eventos, pero discutir con alguien a la par es muy positivo. Cada uno ve una parte de la historia, no ve la historia completa. Y la única forma de verla completa es generando un espacio de discusión de lo sucedido. Eso es o que tiene de interesante esta herramienta de simulación. Porque después de hacerla nos encontramos todos los involucrados en la atención del caso y nos sentamos a ver qué pasó, qué ocurrió, cómo se sintió, qué gustó, qué no, qué se cambiaría y qué se lleva cada uno de esta experiencia. Todos nos llevamos cosas distintas y, después de esta situación, llevarte algo en limpio es espectacular.

Mariano Giardina, director del Centro de Simulación de Rosario en el centro de la escena, en una de las capacitaciones para personal de salud. Foto: Gentileza

Un buen cierre

"Tuvimos un lindo fin de año a pesar de esta coyuntura", dice Mariano Giardina, director del Cesir. Y es que el empeño por capacitar al personal de salud en el contexto de pandemia (más de 2600 personas en 161 simulaciones) tuvo sus frutos, no solo en el aprendizaje que se lleva cada uno sino en la posibilidad de mostrar ese trabajo al mundo. ¿Cómo? A mediados de noviembre, el equipo participó del Congreso Internacional "Leaders in Healthcare" que se hizo en forma virtual desde Inglaterra y con la coordinación de la British Medical Journal Leader, "que es 'la' revista, junto con The Lancet", remarca Giardina.

El Cesir fue uno de los más de 250 ePosters presentados, el único de América Latina, y el reconocimiento llegó con la publicación del trabajo en la revista. "Para nosotros éste es un galardón", confiesa el médico anestesiólogo santafesino, consciente de que, en ese congreso de mediados de noviembre, a 12 mil kilómetros de distancia se estaban hablando de los mismos temas y estrategias de las que se hablan acá, en el sur del sur del mundo.

El equipo

La presentación del trabajo ante el congreso de la BMJ Leader estuvo a cargo de los directores del Ce.Si.R Mariano Giardina y Lorna Andreussi; instructor e instructora médicas Federico Buscaglia, María Victoria Taverna y Luciana Cantizano, y Ramiro Palma Nigro, de Comunicación y Prensa.

Miles de voluntades para un operativo histórico

Al perfeccionamiento del personal de salud y las especificidades que demandó la pandemia, el Cesir se sumó desde mediados de diciembre a la logística que involucrará la vacunación Covid. "A través de nuestra plataforma virtual se realiza una capacitación a todos los voluntarios", dice Mariano Giardina. Son unas 8000 personas interesadas en participar de este operativo que se define como "histórico" por su envergadura: 5000 voluntarios respondieron a la convocatoria del Ministerio de Salud de la provincia, y 3000 pertenecen a las universidades públicas y privadas, y al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

"La mayoría de las personas piensan que es un pinchazo y te vas a tu casa, pero es mucho más que eso porque hay un proceso anterior y posterior". El acto vacunal comienza cuando la persona seleccionada para recibir la dosis se presenta al centro de vacunación, que debe tener ciertas medidas de seguridad, donde hay una persona encargada de tomar la temperatura, alguien que lo entreviste para saber si es alérgico o si toma medicamentos, alguien que ingrese los datos en el sistema y especifique qué tipo de vacuna se aplica, luego se coloca la dosis, se atienden posibles efectos y se informa un número de teléfono para reportar reacciones posteriores.

"Desde que la persona llega y se va a su casa, puede que transcurra una media hora como máximo, pero a medida que el procedimiento se va internalizando, el ejercicio será más fácil", confía Giardino y ejemplifica con el plazo que demandaba para el personal de salud -él incluido- cumplir el protocolo una vez que llegaba a su casa en contexto de pandemia, y la forma en que el procedimiento se fue agilizando con el correr de los meses.

"Para un vacunador, esto no es algo diferente a lo habitual; sí hay aspectos específicos de esta vacuna como la refrigeración y el tiempo que se tiene para su aplicación", explica.

Si bien la respuesta a la convocatoria fue enorme, es muy probable que no todos los voluntarios coloquen vacunas: sin embargo, "lo ideal es capacitar a todo el recurso, porque todos van a poder hacer algo; todos tenemos un lugar si queremos", afirma. "Además, la capacitación no es de una sola vacuna, es para todas: hay 10 que están en fase 3 y tenemos que capacitar al voluntariado en todas las opciones".