"De peón a rey" no paró

La pandemia no fue excusa ni obstáculo para que el ajedrez tuviese la realización de un interesante torneo virtual.

La pandemia no fue excusa ni obstáculo para que el ajedrez tuviese la realización de un interesante torneo virtual.

El club de ajedrez "De peón a rey" comienza a funcionar en agosto de 2018 en las instalaciones de RECRE.AR. Al poco tiempo de abrir el taller de ajedrez sus puertas, ya se lograron ver sus frutos, como por ejemplo un alumno del taller (Yosemir) salió en el primer lugar de un torneo de categoría infantil en el mes de diciembre de ese año en la Ciudad de Rosario organizado por el Club de ajedrez QTP (Que te pasa).

Ya entrado en año 2019 el taller sigue sumando alumnos y logros; como por ejemplo, el primer puesto de la categoría Sub 8 en un torneo infantil en el mes de octubre en la ciudad de Santa Fe, por el alumno Salvador Cáceres, logrando una invitación para participar de un torneo Latinoamericano de su edad en la provincia de Córdoba, ciudad de Carlos Paz, teniendo una muy buena actuación. Ya en el año 2020 también es invitado por la Federación Santafesina de Ajedrez a participar del Nacional a jugarse en mes de abril en Buenos Aires, representando a la FSA en la categoría SUB 8 con tan solo 5 años de edad.

Ya en este 2020 y en un contexto de pandemia, de igual manera el club se afianza y sigue creciendo ajedrecísticamente de manera online, donde podemos mencionar el segundo puesto en un torneo internacional por parte del alumno Salvador Cáceres el día 28 de junio, en el torneo denominado "Un alto vuelo del Condor" en la categoría sub 8 en donde participaron 87 niños de todo el mundo. También podemos mencionar el subcampeonato en un torneo de ajedrez escolar organizado por la Subsecretaría de Educación por parte de otro alumno del Taller, Santiago Beltrame, siempre logrando destacadas actuaciones en general de todos los integrantes del taller.

Y así se llega al Primer Torneo Nacional de manera virtual a través de una plataforma digital gratuita, "Lichess". Por esto mismo, el día 13 de diciembre del 2020 se realizó el torneo Abierto Nacional "De peón a rey"- Recreo Ciudad, que fue organizado por el organizador regional y profesor del club, Darío Cáceres.

El mismo constó de cuatro categorías, y con la presencia de importantes jugadores, como por ejemplo el campeón Argentino y Gran Maestro (GM), Diego Flores: el Maestro Internacional (IM) y actual Coordinador de ajedrez escolar, Roberto Servat; el IM Juan Carlos Hase y la campeona paraguaya sub 14, Helen Montiel, entre otros.

Luciano Carrizo, uno de los vencedores en el torneo que se llevó a cabo a nivel nacional. Foto: Gentileza "De peón a rey"

Estas fueron las principales posiciones:

Categoría Sub 10 (participaron niños de las categorías sub 8 y sub 10): 1- Faustino Oro (CABA) Premio Club de Leones RECREO (Juego Profesional Stauton); 2- Agustín Barrios (Rosario Sta. Fe); 3- Lautaro Ademar (Banda del Río Salí ? Tucumán). Mejor Sub 8: Dante Wardak ? Ciudad de Bs. As. Premio Club de Leones RECREO (Juego Profesional Stauton).

Categoría Sub 14 (participaron niños de las categorías sub 12 y sub 14): 1- Luciano Carrizo (Rosario) Premio Club de Leones RECREO (Juego Profesional Stauton); 2-Petti Luca (Rosario); 3- Mateo Prado (Garuhape ? Misiones). Mejor Sub 12: Bautista Fournel (Santo Tome ? Sta Fe) Premio Club de Leones RECREO (Juego Profesional Stauton).

Categoría Sub 18 (participaron niños de las categorías sub 16 y sub 18): 1- Walter Ringeloth (Oberá ? Misiones) Premio honorable Concejo Recreo (Juego Profesional Stauton); 2- Lautaro Roger (Corrientes); 3- Calos Estero (Posadas ? Misiones). Mejor Sub 16: Juan Pablo Cabral (Mercedes ? Corrientes) Premio honorable Concejo Recreo (Juego Profesional Stauton). En total, participaron 84 infantojuveniles.

Categoría Libre (Mayores e Infanto juveniles): 1- GM Diego Flores (Buenos Aires) ? Premio Juntos Recreo; 2- Luciano Quenallata (Buenos Aire) ? Premio Juntos Recreo; 3- IM Roberto Servat (Santa Fe) ? Premio Frente Progresista.

Mejor Sub 2100 Lichess: Gastón Fernández (Santo Tomé) - Premio Leandro Busatto (Juego de Ajedrez Profesional Stauton). Mejor Sub 1900 LICHESS: Leonardo Solán (Arequito ?Sta Fe) Premio Leandro Busatto (Juego de Ajedrez Profesional Stauton). Mejor Sub 1700 lichess: Miguel Carrel (Humberto Primo) Premio Leandro Busatto (Juego de Ajedrez Profesional Stauton). Mejor Recreíno o Club Mayor: Pamela Arnoletto-Premio RECRE.AR - Bandeja RECRE.AR. Mejor Recreíno o Club Juvenil: Brian Arnoletto. Premio RECRE.AR. Mejor Recreino o Club Infantil: Máximo Arnoletto - Premio RECRE.AR - Bandeja RECRE.AR. En total, hubo 73 participantes en la categoría libre.

El torneo fue dirigido por el árbitro de ajedrez nacional, Román Rosso y organizado por Darío Cáceres, profesor de ajedrez y organizador regional.