Línea directa

MARÍA ROBLEDO

"Quiero pedirle por favor al diario El Litoral que este año saque, como lo hace siempre, el calendario organizador. Soy una jubilada de 75 años y para mí es de gran utilidad, porque allí anoto cosas que me interesa tener en cuenta y organizar. ¡Es una súplica! Gracias".

N. DE R.: El calendario organizador sale con el diario del 31/12.

****

Falta arbolado

MARIANO SERRALUNGA

"Empezó el verano, el calor en Santa Fe y uno nota la falta de arbolado público. Hay avenidas sin árboles, lamentablemente, como bulevar French, Gorriti, desde Aristóbulo del Valle a Blas Parera, y también Blas Parera. Esta última quizás sea una de las avenidas más transitadas y es notable su falta de árboles. También falta iluminación".

****

Iluminar bulevar

GABRIELA

"Por favor, necesitamos urgente que repongan las luces de bulevar, así como iluminaron la plaza Pueyrredón, para que todos podamos caminar con tranquilidad. Es nuestro derecho. Para eso pagamos el alumbrado público. Muchas gracias por el espacio".

****

Merodeador en Mitre y Córdoba

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Quiero decir que es hora que se termine la inseguridad y el vandalismo en la esquina de Mitre y Córdoba, barrio Candioti Norte. Las autoridades, particularmente el Ministerio de Seguridad tiene, de una vez por todas, que poner en acción un plan para detectar al malviviente, al que se lo puede observar tranquilamente cuando merodea la zona para realizar sus fechorías. Por favor, los vecinos, al ver estas actitudes sospechosas, llamen inmediatamente al 911 y contribuyan así a la tranquilidad de éste, que es un hermoso barrio, pero en el que lamentablemente hay personas indeseables, que delinquen, que protagonizan actos de vandalismo".

****

Inseguridad

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Pido la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la inacción policial con relación a los desmanes, vandalismo e ingresos a la propiedad privada, etc., que se dan en la esquina de Mitre y Córdoba. Segundo, pido que Derechos Ciudadanos o quien corresponda intervenga con respecto al control municipal, porque vino un inspector e informó que estaba todo limpio. Claro, si yo había limpiado, siendo que le había advertido en el reclamo que podía darse esa situación y que por favor tocara timbre en la vivienda. Tercero, pido a quien corresponda de la autoridad municipal que diga quiénes son los integrantes de la vecinal Candioti Norte, ya que no se tiene conocimiento de que hayan hecho algo por la situación de inseguridad que hay en el barrio. Y cuarto, agradezco al diario el espacio que sucesivamente viene dando para tratar este problema".

****

Vacuna

UNA LECTORA

"Tristeza extrema. Según lo que dicen, la vacuna que van a traer será para 300 mil personas nada más, para fin de año, y también según lo que se informó la vacuna rusa no es para personas de más de 60 años. Es decir que a los que superamos esa franja etaria tendremos que esperar un mes o dos más... Según lo que se dice, este virus fue creado para matar a la gente mayor, y encima acá en la Argentina quieren aprobar una ley para matar bebés, con la legalización del aborto, para que las mujeres puedan hacerse abortos gratis. Yo creo que cuando tiene que pagar, la mujer va a abortar menos. Lo que tendrían que haber hecho es meter presas a las personas que hacen los abortos, no legalizar que vayan a hacérselos gratis. Así está el mundo. ¡¿Dónde vamos a ir a parar?!, ¡qué tristeza! Yo sé que a veces nos engañamos, pero vamos a festejar la Navidad igual, porque todos los días sacamos fuerzas no sé de dónde..., siguiendo adelante, con todo lo que está pasando. Dios quiera que los que estábamos ilusionados que íbamos a estar vacunados para fin de año se cumpla...".

****

¿Demanda social?

MARÍA CRISTINA FERRARO

"Deseo referirme al artículo del 9/12, escrito por la diputada Lucila Ponti. Dice que la ley del aborto es una demanda social que derribó todos los mitos. Digo yo: demanda social muy parcial. Si se hace una consulta popular en el país seguro se impondrá el Sí al niño por nacer. Ella dice que derribó un mito: no es un mito, es una verdad científica que el niño vive desde la concepción. ¿Una mamá, salvo enferma mental, asesinaría a un hijo ya nacido?, ¿qué diferencia hay entre éste y un bebé desde su concepción?: solo 9 meses de tiempo. Es el mismo ser. Dice que el Estado debe acompañar a la mujer en su proyecto de vida, ¿y qué del proyecto del bebé? Habla de la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo. Sí, sobre el suyo, pero no el de la otra persona con adn propio, que ocupa momentáneamente su vientre, que tiene vida propia y a quien asesina por medio del aborto. Lamentable que la diputada justifique tamaño genocidio similar a la atrocidad nazi. El Estado enarbola la bandera de los derechos humanos y no respeta los derechos del más vulnerable, del que no se puede defender. ¡¡Cuánta hipocresía y doble moral! Gracias al diario por la publicación".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Para que un político pueda poner en práctica sus planes debe vencer una serie de limitaciones, adelantarse al futuro, ser previsor, flexible, con buenos reflejos, para reconocer y aprovechar las ocasiones. Esto no es fácil Porque no solo se necesita conocimiento sino intuición y experiencia. Y la vida del hombre es muy corta, para permitir que cada uno acopie directamente tal tesoro de destreza. Afortunadamente, contamos con una maestra maravillosa y sapientísima: la historia. Quien sabe leerla e interpretarla cuenta con un auxilio inapreciable para construir el futuro y comprender el presente. Por eso los antiguos nos ofrecen una lección impagable y siempre actual".

****

Justicia

UNA ASIDUA LECTORA

"La moda es el avasallamiento de derechos. Conozco profundamente un caso donde no fueron respetadas las garantías constitucionales. El fiscal Arietti dice que se advierte un discurso reaccionario. Para toda acción hay una reacción, cuando se vulnera el principio de inocencia quedan demasiadas dudas sobre esta forma de impartir justicia".

****

Llegan cartas

Reconocimiento a empleado de API

LUIS E. URCH

Quiero manifestar y dejar asentado mi más enérgico y sincero reconocimiento a un empleado de API, del sector Pequeños Contribuyentes.

Telefónicamente este señor de nombre Sergio (y creo de apellido Bertona), puso todo su empeño en tratar de asesorarme ante una consulta que le formulé y que para nada parecía de fácil resolución.

Fue muy extensa la conversación, pero en todo momento pretendió aclararme mis numerosas dudas.

De este señor Sergio no sé si está o no afiliado a algún sindicato, si es de Colón o de Unión, si es celeste o verde. Lo que sí sé es que me dejó asombrado por la calidad de su atención y por eso mi reconocimiento.

Algún "cabeza de termo" estará pensando cuántas botellas de champagne le prometí para estas fiestas. A esos "cabezas de termo" les digo, que pensando así, estamos forjando el país que tenemos y que no nos merecemos. Gracias.