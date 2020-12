https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.12.2020 - Última actualización - 16:54

16:53

Las autoridades sanitarias de la región de Madrid confirmaron cuatro casos de infecciones por la nueva variante del virus en cuatro personas que viajaron desde Reino Unido.

Cuatro muertos Coronavirus: la nueva cepa británica llegó a España Las autoridades sanitarias de la región de Madrid confirmaron cuatro casos de infecciones por la nueva variante del virus en cuatro personas que viajaron desde Reino Unido. Las autoridades sanitarias de la región de Madrid confirmaron cuatro casos de infecciones por la nueva variante del virus en cuatro personas que viajaron desde Reino Unido.

La Comunidad de Madrid confirmó cuatro infecciones con la nueva variante británica del COVID-19 y actualmente tiene otros tres casos sospechosos, en los que se está secuenciando el genoma del virus, según informó este sábado (26.12.2020) la Dirección General de Salud Pública de la región.

Los casos proceden de cuatro ciudadanos que viajaron desde el Reino Unido, según indicó el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, en una rueda de prensa sobre la evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad. Desde el martes, desde Reino Unido sólo están autorizados a entrar en España los ciudadanos españoles y los residentes.

"La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad", dijo Zapatero. "No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió.

Con estos casos, España se une a otros países europeos en los que se han detectados casos de esta nueva cepa, como Francia, Países Bajos o Dinamarca. La nueva variante del virus detectada en el Reino Unido este mes provocó un cierre de fronteras de la mayoría de los países europeos con Gran Bretaña para evitar su expansión.

Como consecuencia, miles de camioneros esperan desde hace días poder pasar a Francia desde los puertos británicos, aunque ya han empezado a cruzar el canal los primeros en dar positivo en las pruebas rápidas.