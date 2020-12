Alberto en "crocs", en la divertida foto navideña de la familia real de Mónaco

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Parte de la familia real monegasca ha enviado felicitaciones por las fiestas con tres fotos muy poco habituales.

Parte de la familia real monegasca ha enviado felicitaciones por las fiestas con tres fotos muy poco habituales.

Charlène de Mónaco ha felicitado las fiestas compartiendo tres divertidas fotos en las que aparece parte de la familia real del principado. Cada una de ellas es de forma independiente todo un documento de cómo vive la familia real monegasca estas navidades. En conjunto, forman la felicitación royal más divertida y original publicada hasta el momento.

En la primera foto que la princesa Charlène ha compartido a través de su perfil de Instagram aparece ella con el príncipe Alberto y su hija Gabriella y la princesa Estefanía con sus hijos Camille Gottlieb, Pauline y Louis Ducruet y la mujer de este último, Marie Chevallier.

La princesa Charlène vuelve a lucir su nuevo e impactante look de una manera más sorprendente aún al recoger el pelo hacia atrás -lleva un lateral rapado- formando un tupé. Un peinado capaz de eclipsar cualquier estilismo aunque el escogido es bastante sencillo compuesto por un jersey y un pantalón. Más llamativo es el que ha elegido la princesa Estefanía con estampado navideño, como el de su hija Camille. Marie Chevallier ha apostado por un vestido blanco y negro mientras que Pauline Ducruet viste un jersey negro y una llamativa falda larga roja, el característico color de la navidad y con el que se ha vestido, de pies -con crocs- a cabeza, el príncipe Alberto.

Todos posan en una de las estancias de la familia en el Palacio Real de Mónaco delante de un enorme árbol de Navidad y el príncipe parece haberse convertido en el inesperado Papá Noel de la noche. En la segunda fotografía, con gafas de purpurina y adorno de cuerno de renos, el príncipe posa agachado bromeando junto a sus gemelos encantados con la transformación de su padre -aunque a Gabriella parece no entusiasmarle la idea de la foto justo en ese momento-. La tercera y última imagen es tan bonita y entrañable como las anteriores. La princesa Charène sostiene y besa a su chihuaua Monte que luce un, por supuesto, navideño collar con adornos rojos, verdes y dorados.

"Merry Christmas to all our friends and families , love you all ❤️", escribe Charlène en esta tan poco habitual felicitación royal.