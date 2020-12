https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Explicación científica Avisataron un OVNI en la Patagonia pero era el cohete chino Long March 8

El martes, una amplia región comprendida desde la comarca andina de Chubut y Río Negro, hasta las planicies pampeanas y bonaerenses, se maravilló con la visión de una fuente lumínica que surcó el espacio. Enseguida aparecieron videos e imágenes tomadas con celulares, pero dos fotógrafos profesionales de General Roca lograron imágenes únicas. En las últimas horas, especialistas en la materia, lograron determinar el OVNI era en realidad el cohete chino «Long March 8», lanzado para poner en órbita a cinco satélites.

El primer vector de análisis científico tuvo como protagonistas al astrofotógrafo neuquino Gastón Márques y su colega, Vanina Beatriz Rodrigues, quienes captaron el momento justo en el que la intensa luz se hizo presente en cielo patagónico. La fortuna hizo que se encontraban en el Valle de la Luna Rojo, en General Roca, luego de haber observado y retratado la gran conjunción planetaria de Júpiter y Saturno.

Obviamente la situación atrajo la atención de especialistas que dedicaron su día a investigarlo llegaron a una conclusión que, si bien no está 100 por ciento confirmada, es la más acertada. Uno de ellos es Denis Martínez, astrónomo aficionado radicado actualmente en Las Grutas, quien le dio los resultados de su investigación al diario La Mañana de Cipolletti.

El investigador admitió que en un primer momento consideraron la posibilidad de que se tratara de un drone, pero como luego se enteraron que había sido visto en diferentes partes del país al mismo tiempo, la idea quedó descartada. La segunda fue chatarra espacial, por lo que comenzaron a indagar en registros sobre el ingreso a la atmósfera de este tipo de material, pero tampoco arrojó resultados concluyentes, por lo que el análisis continuó su curso.

No es OVNI

No obstante, y tras una larga búsqueda, Denis dio con una de las hipótesis más viables, la cual indica que la misteriosa luz era, en realidad, el cohete «Long March 8», que despegó con órbita polar desde Hainan, una provincia insular de China, el martes 22 de diciembre a las 12.37 de la tarde (2.37 de la madrugada en Argentina).

«La luz que se vio fue de los motores del cohete durante en una de las etapas de despegue, mientras que la nubosidad que se observó debajo provino de los gases que liberó durante la combustión. En tanto, el movimiento que muchos vieron fue porque iba en ascenso. No tengo dudas de que fue eso, ya que coincide el horario, la dirección, los datos y el tipo de evento», expresó el astrónomo.

No obstante, remarcó que aún restaría conseguir la trayectoria que realizó el cohete para constatar que pasó por Argentina, información que podría aportar la agencia de China, pero que aún no pudieron obtener. «Con eso ya no quedarían dudas, pero -sabiendo que salió con órbita polar- la línea lleva hacia la Patagonia. Es la hipótesis número uno, la que tiene más fuerza y cuenta con todos los rigores científicos que se puedan llegar a tener», expresó.

Long March

Por su parte, el astrofotógrafo Gastón Marques le contó al portal Infocielo, que las fotos de la misteriosa luz, que obtuvieron con su colega Vanina Beatriz Rodríguez, fueron enviadas para su posterior investigación a Antonio Martín Carrillo, doctor en astrofísica de la Universidad de Dublín; Denis Martínez, astrónomo aficionado de Río Negro y a Jorgelina Álvarez, primera astrofotógrafa de la Antártida.

El viernes, tras recibir información de Andrea Simondini (Cefora) y Denis Martínez adelantó que «en este instante se estaría confirmando que se trató del cohete que lanzó China -el Long March-8 Y1- el 22 de diciembre», concluyó.

En tanto, desde China informaron, en forma coincidente, que el cohete Long March-8, despegó desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en la provincia de Hainan, en el sur de China, el 22 de diciembre de 2020. También que es el último de la flota Long March de ese país asiático. Y explicaron que el nuevo cohete portador de elevación media realizó su vuelo inaugural el martes, poniendo cinco satélites en órbita planificada, según la Administración Nacional del Espacio de China.

Otro dato científico determinante fue aportado por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, quien informó oficialmente que el cohete fue lanzado a las 12.37 hora local (las 2.37 en Argentina), y que realizó su primera misión «con un éxito total».

