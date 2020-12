WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos desde el 1 de enero de 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

WhatsApp finalizará el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos

WhatsApp finalizará el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos

Al final de cada año calendario, WhatsApp finaliza el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos. A fines de 2019, concluyó el soporte para los iPhones que funcionan con iOS 8 o anterior, y para los ‘smartphones’ Android que funcionan con la versión 2.3.7 o anterior.

El próximo año, WhatsApp ya no será compatible con ciertos modelos de teléfonos inteligentes. La aplicación de mensajería no ​​estará disponible en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3 a partir del 1 enero de 2021.

Esto incluye principalmente al iPhone 4 y todos los modelos anteriores. Si tiene iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 y iPhone 6S, todo lo que tiene que hacer para seguir usando WhatsApp es actualizar su ‘software’ a iOS 9.

Se sugiere a los propietarios de estos dispositivos ir realizando copias de respaldo de sus conversaciones antes de la fecha límite.