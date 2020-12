https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.12.2020 - Última actualización - 8:43

8:39

Le preocupa la falta de un diálogo institucional serio en la provincia. Los reclamos de vecinos por la inseguridad que se repiten en la mayoría de las localidades.

Balance del primer año de trabajo legislativo Florito y el compromiso de estar cerca de la gente Le preocupa la falta de un diálogo institucional serio en la provincia. Los reclamos de vecinos por la inseguridad que se repiten en la mayoría de las localidades. Le preocupa la falta de un diálogo institucional serio en la provincia. Los reclamos de vecinos por la inseguridad que se repiten en la mayoría de las localidades.

Betina Florito finaliza su primer año de trabajo legislativo con el sabor agridulce de escuchar al vecino, de entender los requerimientos, las necesidades y muchas veces la falta de respuesta de los funcionarios encargados de responderlas. Fonoaudióloga llegó a la banca en la lista de Unite y conformó el bloque "Somos Vida Santa Fe", espacio político que hoy se está expandiendo en varias ciudades de la provincia preparándose para competir en las elecciones del año próximo.

- ¿Qué deja el primer año de experiencia legislativa?

- Es un año muy particular, para mí y para el mundo, la pandemia nos ha hecho modificar algunos objetivos planteados desde la campaña para tener en cuenta la coyuntura y aquellos problemas a solucionar en el momento. Es una alegría enorme todo lo vivido este año; asumí el compromiso de estar cerca de la gente, por eso los recorridos del territorio, de tomar las necesidades de la gente, plasmarlas en proyectos, hacer gestiones en la medida de nuestras posibilidades como legisladores ante ese compromiso con la gente.

El bloque conformado es un compromiso, lo asumo con mucho respeto y con un gran respaldo del equipo técnico. La gente se va sumando a este espacio que es nuevo pero, por otro lado, hace muchos que vienen haciendo política desde hace años. Así, tenemos la experiencia suficiente por un lado y la juventud para ser creativos y proponer cosas nuevas.

- En la provincia tenemos el Ejecutivo de un color y la Cámara de Diputados -que usted integra- con una mayoría de otro color político y varios bloques que presencian una especie de choque de trenes.

- Desde un principio le pedimos al Ejecutivo no perder el diálogo, que esas diferencias no se transformen en un hábito. Ese diálogo no lo vimos este primer año. Hemos tenido alguna respuesta de funcionarios pero cuesta llegar, cuesta el diálogo, que se entiendan algunas necesidades. La presidencia de la Cámara de un color, el Ejecutivo de otro trae inconvenientes. Desde Diputados se ha querido plantear cual es la forma de gobierno y me parece que eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Debemos ser ubicados y respetuosos.

- Fue un año de varios debates interesantes y quedaron otros pendientes como las llamadas leyes de seguridad

- Estamos analizando las tres leyes, buscamos la colaboración de especialistas. Estas leyes que propone el ministro (Marcelo) Sain vienen a modificar la estructura de la policía pero no sé si resuelve lo que está pasando en las calles que es lo que necesitamos y nos piden los vecinos. En cada encuentro con vecinales nos plantean lo que hacen para tratar de sobrellevar el tema seguridad. Sienten que están solos. En un principio hubo acercamientos con funcionarios de seguridad y ahora ven un encontronazo entre la policía y el ministerio de Seguridad y nadie les resuelve el gran problema que tienen ellos. Nos pusimos a disposición para trabajar el tema. La red de vecinales quiere trabajar estos temas y no ven soluciones ni desde la provincia ni desde el municipio.

- La temática social está muy presente en su agenda legislativa. ¿Qué les preocupa?

- El mayor compromiso este año fue trabajar un proyecto de Educación Sexual Integral (ISE) que lo presentamos, lo trabajamos con la Junta Arquidiocesana de Educación, con pastores de Visión de Futuro, escuelas privadas y públicas tratando de tener todas las voces. Nos parece sumamente necesario porque daría respuestas a la adolescencia y a la niñez vulnerable. Es un espacio donde los chicos pueden expresar lo que les está pasando. Sabemos que hay abusos y vulneración de derechos de niños que ocurren en forma intrafamiliar y no tienen dónde contarlo sino es en la escuela. Estuvimos muy preocupados este año porque al no haber clases, los chicos estuvieron más tiempo en sus casas y sabemos que han aumentado los casos de separación de niños de su familia por vulneración de derechos, etc. Es un tema que vamos a seguir trabajando.

- Todos los sectores quieren una ley de ESI para la provincia pero no se ponen de acuerdo y naufraga año a año

- No hay ley provincial, sí nacional. En la provincia durante el gobierno socialista hemos tenido el programa ESI y ahora también lo hay. Falta la capacitación a docentes muchos de los cuales tienen temor, a veces no saben cómo abordar el tema, a veces se sienten solos. Una ley provincial vendría a subsanar esto y ordenar esta situación.

En la discusión de la ley hay muchas diferencias entre los distintos sectores políticos. Nosotros planteamos que debe haber mayor participación de la familia porque hay muchas familias interesadas en aprender y saber lo que se está hablando con los chicos y permite detectar problemas familiares que a veces los chicos no los pueden expresar ni en su casa. La media sanción de Diputados no la votamos porque no vemos plasmadas estas cuestiones que consideramos fundamentales como la participación de la familia y que se respete el proyecto, el ideario institucional de cada establecimiento. Aquella familia que puede elegir una institución porque se siente más conforme con la educación católica, evangelista, o con otros idearios también deben respetarse. Eso no está garantizado en esa media sanción. Tampoco compartimos algunas insinuaciones que se hacen sobre el aborto, no puesto en esas palabras pero si ya tomado como ley cuando sabemos que todavía no hay ley.

2021

- ¿Tendrán participación electoral el año próximo?

- Somos un espacio que quiere expandirse, crecer, tratar de ocupar lugares . Estamos trabajando en Sauce Viejo, en Santo Tomé, Laguna Paiva, Reconquista , Santa Fe. Queremos tener representación en distintos lugares. Hay mucha gente sin tanta experiencia política pero con ganas de aportar y sumarse al espacio para participar.

También analizamos la posibilidad de sumarnos al debate por cargos de diputados y senadores nacionales.

Aborto

- Este martes el Senado podría sancionar la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo

- Nos parece inoportuno; no parece un tema que deba tratarse en Extraordinarias en un país con el 40% de pobreza, crisis económica financiera, altísima desocupación. En esto deberían estar abocadas las dos cámaras del Congreso. No obstante esto el presidente decidió presentar el proyect que el único derecho que da es el derecho al aborto; no da el derecho a elegir, a decidir. No estamos de acuerdo, estamos dolidos, se exceden en algunas cuestiones como la falta de claridad en los límites de hasta cuándo se puede hacer el aborto. No compartimos tampoco la objeción de conciencia solo al personal que trabaja en forma directa y esto será un problema para que médicos y enfermeros consigan trabajo. Ya hay convocatorias a trabajo pidiendo médicos que no sean objetores de conciencia, entonces vamos a tener un problema entre lo que cree y considera la persona y lo que tiene que hacer como profesional. El tema mereció un mayor debate.