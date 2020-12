Impulsan un gigantesco proceso de digitalización de Registros provinciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se crea una Mesa Única de Entrada Virtual al Registro General. También se implementará un Folio Real. Y avanzan en la digitalización de más de 10 millones de partidas de nacimiento y 2 millones de documentos de la Inspección General de Persona Jurídica.

"Recibimos los registros en un estado de situación con una infraestructura muy deteriorada y con escasos recursos humanos. Luego la pandemia evidenció que no contábamos con las herramientas para llegar al ciudadano y brindarle un buen servicio a la distancia, ya que todos los trámites eran presenciales", comenzó diciendo el subsecretario de Registros sobre Personas Humanas y Jurídicas de la Provincia, Francisco Dallo, con relación a los trascendentales cambios que se piensan implementar desde el año próximo, en los cuales ya están trabajando. Se trata de una fuerte digitalización de todos los archivos y servicios que ofrecen los registros de la provincia para que los ciudadanos puedan realizar los trámites que necesiten vía web.

En el marco del gran plan de conectividad que lanzó el gobierno provincial, a través del cual se pretende llevar el Estado al ciudadano, "es fundamental llevar adelante la digitalización de cada área, sobre todo la Secretaría de Justicia", señaló Dallo. En ese sentido, "la virtualidad es el nuevo paradigma sobre el cual debemos trabajar. Debemos tomar cada decisión alumbrados por ello, para acercar los servicios que prestan los Registros a la ciudadanía".

Registro de la Propiedad

En ese esquema de trabajo, con la virtualidad como horizonte, fue iniciado un plan de digitalización a gran escala en cada Registro de la provincia. "Comenzamos con el Registro General, comúnmente denominado Registro de la Propiedad. Cabe destacar que fue el primer Registro de la Propiedad del país en comenzar a trabajar para brindar todos los servicios, allá por mediados de abril, en plena pandemia, y nunca paramos ni dejamos de prestar servicio, aún con las dificultades que genera el contar sólo con el 35% del personal trabajando. Hubo problemas, colas, atrasos, pero siempre le pusimos el cuerpo al trabajo para solucionarle los problemas a la gente", dijo el funcionario.

Desde el Registro General "tenemos previsto para el primer semestre de 2021 abrir una Mesa Única de Entrada Virtual", anunció Dallo. Será una plataforma a través de la cual los profesionales y la ciudadanía en general podrá acceder de manera virtual para iniciar los trámites que precisen. Ello implicará que no necesiten concurrir al Registro en una primera instancia para iniciar un trámite. Y luego, avanzado el trámite, lo cumplimentarán con la documentación requerida. Esta plataforma será desarrollada por los ingenieros del área de Informática del gobierno provincial.

Este gran portal de trámites abarcará toda la provincia. "Por ello digo que nuestro objetivo es que el Registro General funcione como un solo registro", se propuso el funcionario. Hoy existen el de Santa Fe y el de Rosario, y son "dos mundos distintos -graficó-; el primero funciona con tres sistemas informáticos y el segundo, con otros dos; con lenguajes informáticos totalmente obsoletos, como el Cobol, por ejemplo".

La Mesa Única de Entrada Virtual es un ambicioso plan que "nos permitirá unificar el funcionamiento de los registros", apuntó el funcionario. Los formularios serán los mismos en toda la provincia. La gente podrá ingresar trámites de toda la provincia desde cualquier punto. Además, de esa manera, se logrará descomprimir la cantidad de gente que concurre a diario de manera presencial a realizar sus trámites. Y se podrán hacer de manera más veloz y eficiente. "El objetivo es que a partir de abril próximo esté funcionando on line", anticipó Dallo.

Folio Real

"El segundo gran proyecto que estamos desarrollando en el el Registro de la Propiedad gracias al financiamiento externo es la implementación de un Sistema de Folio Real", anunció el subsecretario. Con la matrícula de Folio Real se le asigna un número de identificación del inmueble (matrícula) con toda la información histórica del mismo: superficie, linderos, hipotecas, etc. Y sobre esa descripción no existe la posibilidad de registrar nuevamente ese lote, algo que sí se da hoy en la registración del cronológico personal. "Este es un gran avance que nos pondrá a la altura de casi todos los registros del país, porque hoy somos uno de los pocos que no cuentan con Folio Real", destacó Dallo. Este desarrollo demandará unos dos años de trabajo para su implementación.

Registro Civil

En lo que refiere al Registro Civil, "hemos tenido los mismos inconvenientes en cuanto al recurso humano disponible durante la pandemia", admitió el funcionario. En ese contexto "nos abocamos a desarrollar nuevos servicios, como el Sistema de Partidas de Nacimiento vía Web". Este trámite permite al ciudadano solicitar vía web las actas de nacimientos que se encuentran digitalizadas.

"Estamos en una primera etapa, con algunas limitaciones y errores, como por ejemplo la cantidad de partidas que le podemos dar a cada ciudadano por día. Pedimos comprensión hasta que el sistema funcione de forma correcta. Es un proyecto muy ambicioso y tiene mucha demanda. Y lo vamos llevando adelante con la mitad del personal, con mucho esfuerzo y dedicación", dijo Dallo.

Además, con este sistema "abrimos una nueva ventana de trabajo, es decir que se amplió el servicio y, por ende, la demanda es mayor", añadió. Porque el ciudadano puede solicitar la partida desde su casa. Para que el sistema llegue a funcionar plenamente se necesita que todas las partidas están digitalizadas: "Hace siete meses que venimos trabajando en ese sentido con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para que nos financie la digitalización de las partidas", es decir, de las actas de nacimiento, que son más de 10 millones, a lo que se suman las actas que tienen más de un documento, por lo que la cifra asciende a unas 13 millones.

Es un proyecto muy ambicioso. Para que el ciudadano tenga su partida a las 48 horas de iniciado el pedido es necesario que esa partida esté digitalizada. Mientras tanto, "lo que estamos haciendo es: ante un pedido, se busca el acta en el archivo, se la digitaliza y se la incorpora a la base de datos", detalló Dallo. El objetivo es que durante la primera mitad del año que viene el CFI licite la digitalización para comenzar a trabajar en ese sentido.

Inspección General de Persona Jurídica

Por último, se inició un proyecto de digitalización de aproximadamente 2 millones de documentos de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ), con más de 18 mil sociedades por acción y 14 mil asociaciones civiles y fundaciones, que hay en la provincia. Es un proyecto que ya fue aprobado por el CFI y "estamos esperando la firma definitiva para comenzar a digitalizar todo el archivo durante los primeros meses del año que viene", anticipó Dallo. Todo ello quedará en una gran base de datos para que los ciudadanos puedan acceder a toda la información de este tipo de personas jurídicas.