Silvio González: "Los vecinos tuvieron un alto nivel de compromiso, empatía y solidaridad"

El mandatario costero hizo un balance de lo que fue este particular 2020.Y amplió detalles del presupuesto del año que viene, que se basa en tres ejes: integración social, gestión integral de residuos y control urbano.

Tal como ocurre en esta época del año, muchos gobiernos locales comienzan a hacer los correspondientes balances, más aún, en este 2020 "especial", marcado por el Covid-19. Silvio González, intendente de San José del Rincón, dialogó con El Litoral analizando lo que fue el año, pero también dando características de lo que esperan para 2021, con un presupuesto de 381.907.248 pesos que ya se elevó al Concejo local.

"Está claro que éste es un contexto donde invade el pesimismo y nuestra ciudad no es ajena. Pero de toda crisis, también hay cosas positivas. Trabajamos mucho para tratar de controlar y encarrilar a quienes no cumplían con las medidas previstas, pero también hubo mucha empatía y solidaridad de parte de los rinconeros y rinconeras que entendieron lo crítico de la situación, y creo que estamos pasando la pandemia con un balance no tan negativo", empezó diciendo el titular del Ejecutivo rinconero.

"Desde el punto de vista económico y financiero de la Municipalidad, podríamos haber tenido un año que hubiese sido hasta casi de un despegue. Teniendo en cuenta que prácticamente no recaudamos, aún así pudimos mantener el nivel de pago, no sólo de proveedores, sino también de los sueldos a los trabajadores. Y cancelamos una cantidad importante de deudas históricas acumuladas en gestiones anteriores", aseguró, consultado sobre las finanzas municipales.

"Estamos cerrando un año con un déficit prácticamente en cero. Entendiendo que si la recaudación tanto de coparticipación como la propia no hubiese caído por cuestiones de la pandemia, hoy nuestra situación hubiera sido mejor y más auspiciosa para hacer frente al último año de gestión. Y Los vecinos, a pesar de la crisis, mantuvieron un buen nivel de compromiso para pagar sus tributos, dentro de sus posibilidades", ponderó González.

Presupuesto 2021: tres ejes

El intendente envió al Concejo el proyecto de Presupuesto Municipal previsto para 2021. El mismo es de 381.907.248 pesos. El plan cuenta con tres ejes fundamentales: se impulsa la jerarquización de la Dirección de Género y Diversidad Sexual, optimizar la prestación de los servicios públicos y la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y reforzar la seguridad y convivencia ciudadana con inversiones en el Centro de Monitoreo y en equipamiento para los operativos de control.

"El área de políticas de género, de infancia y de familia en general, es un espacio que se jerarquizó a lo largo de nuestra gestión. Se incorporó, desde el año pasado, una cantidad importante de recursos en lo que es la constitución del equipo interdisciplinario con recursos que son municipales", explicó el mandatario.

Asimismo, aseguró que este año se aplicó "un dispositivo muy importante y demandado que es la guardia en prevención de políticas de violencia de género. La misma se articulará de manera institucional. Es decir, no será un lugar donde se reciben los llamados para desactivar situaciones de violencia, sino que es para articular y asistir en los lugares correspondientes a las mujeres. También sostendremos los diversos programas sociales que iniciamos al principio de la gestión como el 'Nueva Oportunidad', 'Mirando la Pared' y 'Juguemos en tu barrio'", adelantó González.

Obras y Servicios

"La posibilidad que tienen los municipios y comunes de hacer obras con recursos propios es mínima. Si no es con asistencia de la provincia o Nación, las grandes obras son imposibles llevarlas adelante. Así, destinaremos los recursos para adquirir algunos elementos o equipamientos, incluso también para reparar maquinarias", dijo, y agregó: "Continuaremos con el desarrollo de algunas obras hídricas que nos permitieron mitigar el agua, logrando que Rincón haya soportado de manera eficiente lo que fueron las últimas inclemencias de lluvias importantes en la ciudad".

"Junto a la Secretaría de Hábitat prevemos un proyecto ambicioso -prosiguió González-. Está prevista la intervención en lo que es la circulación por donde entendemos y pretendemos que realice el transporte urbano, ingresando a los barrios más vulnerables como Acería, Los Espinillos y Nacina. Allí teníamos pensado poder hacer obras hídricas, sobre la traza vial y también de iluminación. Estas últimas fueron terminadas: son 197 luminarias con tecnología led. La idea es continuar en 2021 con la segunda etapa del proyecto".

Residuos

En este aspecto la idea es darle continuidad al trabajo del Consorcio de la Costa (presidido en la actualidad por González), que está integrado por Santa Rosa de Calchines, Arroyo Leyes y Rincón. "Adquirimos un terreno y estamos en pleno proceso de acondicionarlo para poder construir una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Acá sí o sí necesitamos del financiamiento de provincia, que estaba comprometido a fines de la gestión pasada". manifestó.

"Lo que se avanzó hasta ahora fue con recursos propios de los gobiernos locales. Compramos algunos elementos como la cinta transportadora, el camión, la tolva y otras cosas que hacen al funcionamiento de la planta".

Control Urbano

González recordó que cuando asumió en su cargo, la ciudad contaba con un poco más de 30 cámaras de monitoreo. No eran las adecuadas para brindar o generar imágenes al aire libre, sino que era tecnología para hacer en circuitos internos, por ende las imágenes eran de muy mala calidad. "De las 30, funcionaban menos del 50%", se quejó. "De a poco, fuimos reemplazando toda la tecnología y ampliamos la capacidad de monitoreo. Ahora estamos terminando de colocar 20 cámaras nuevas y prevemos 20 más para el año que viene".

"También pretendemos comprar una camioneta, para poder construir una 'Guardia Urbana'. Algo que nos permitirá no solo generar el mayor control en articulación con las fuerzas de seguridad, sino que además poder circular por diferentes lugares de la ciudad", completó el concepto.

Control en Año Nuevo

"Somos conscientes de que debemos evitar que las personas se reúnan; sé que es difícil, de hecho lo vienen haciendo. Ya venimos trabajando en la desactivación de situaciones que se desmadran, con convocatorias multitudinarias", expresó el mandatario rinconero. "Todavía no hay desde provincia protocolos claros respecto de cómo vamos a poder actuar e intervenir y qué se va a permitir en las fiestas de Año Nuevo. Venimos adelantándonos al respecto, y sugerimos que las reuniones familiares sean acotadas y con los cuidados que venimos insistiendo hace un tiempo".

"Habrá una fuerte presencia del municipio en los diferentes espacios que entendemos en Rincón serán muchos. Será un verano más intenso a lo que estamos acostumbrados y nos estamos preparando para eso, para que las actividades se puedan llevar adelante con responsabilidad", concluyó González.