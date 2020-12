https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven piloto correrá en la F1 Mick Schumacher afirmó que no le molestan las comparaciones con su papá Michael

El futuro piloto alemán de Fórmula 1 Mick Schumacher afirmó que no le molestan las constantes comparaciones con su padre Michael, según una entrevista publicada este domingo por el dominical "Bild am Sonntag".

"Me parece bien, no me molesta en absoluto cuando me hacen preguntas y me comparan", dijo Mick, a lo que agregó: "Por supuesto que tienes que seguir tu propio camino. Pero para mí, mi padre es el mejor que ha habido en este deporte, ¿por qué iba a querer distanciarme de él?".

Mick Schumacher, de 21 años, correrá para la escudería estadounidense Haas a partir de la próxima temporada y debutará en la carrera de Melbourne, si el Gran Premio de Australia se celebra el 21 de marzo como previsto, a pesar de la crisis desencadenada por el coronavirus.

"Ese será un momento especial en general", comentó Mick. También porque, por fin, seguirá los pasos de su padre. "Sí, se puede decir así. Creo que será muy emotivo", declaró el campeón de Fórmula 2. "Pero estoy deseando que llegue el desafío, conducir y trabajar con el equipo", confesó.

La madre, Corinna, jugó un papel decisivo en el desarrollo del joven piloto. "Ella es mi contacto número uno, mi mejor asesora y siempre la primera en llamar", dijo Mick.

El piloto alemán, que reside en Suiza, comentó que su madre fue la primera persona a la que dio la noticia sobre el ascenso a la Fórmula 1. "Ella se alegró, por supuesto, pero también dijo que siempre supo que lo conseguiría", señaló Mick, "Es muy optimista", acotó.

Un importante asesor para Schumacher en el pasado fue también el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel. En el futuro, los dos alemanes competirán por primera vez entre sí. "Estoy deseando que llegue el momento", señaló Mick.

