Domingo 27.12.2020

18:36

Manifestó su tristeza Messi contó como se enteró de la muerte de Maradona

El capitán del Barcelona de España, Lionel Messi, aseguró que "nadie puede creer" que Diego Armando Maradona haya muerto y que "no está más", al tiempo que se refirió al homenaje que le hizo al "Diez" tras su fallecimiento.



"Estaba aquí en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá, enseguida puse la tele, empecé a ver cosas y me enteré de todo", recordó Messi sobre el momento en el que se enteró la noticia, en una entrevista con el programa español "Lo de Évole".



Y agregó: "Fue una locura, no lo podía creer. Todos sabíamos que no estaba bien pero nadie imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Nadie puede creer que Maradona haya muerto y que Diego no está más, fue algo terrible".



Consultado respecto a si piensa en la muerte, la "Pulga" respondió: "Pienso en qué pasará cuando ya no esté, cómo seguirá, qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia. Pero no mucho, intento que sean pocas veces".



Respecto al homenaje que realizó tras el fallecimiento del astro futbolístico, Messi explicó: "La camiseta me la regaló la gente de Newell’s, la tenía ahí guardada y me pareció que era el momento de hacerlo así".



"Estaba convencido de que iba a marcar, y eso que venía de varios partidos sin hacer goles. En una jugada de la nada, cuando menos lo busqué, apareció el gol", manifestó.



En cuanto a la jugadora del ascenso español que se dio vuelta para no participar del tributo a Maradona, el rosarino señaló: "Cada uno es libre de opinar y hacer lo que quiera. Su manera de vivir o hacer las cosas a unos le gustará y a otros no, y cada uno puede actuar como quiera".

