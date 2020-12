El "problema" de encontrar el "5"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nery Leyes está lesionado pero tampoco hizo méritos, hasta ahora, para ganarse la confianza. En un esquema ofensivo y abierto, la defensa también sufre cuando no se contiene en el mediocampo. Algo se mejoró en Rosario.

Nery Leyes es uno de los jugadores por los que insistió Azconzábal para traerlo a Santa Fe. Hasta ahora no anduvo ni tampoco se encontró un "5" que convenza. En la foto, cabeceando en el partido con los tucumanos de Atlético en la cancha del Decano. Crédito: El Litoral

Nery Leyes es uno de los jugadores por los que insistió Azconzábal para traerlo a Santa Fe. Hasta ahora no anduvo ni tampoco se encontró un "5" que convenza. En la foto, cabeceando en el partido con los tucumanos de Atlético en la cancha del Decano. Crédito: El Litoral

Dirán que la selección juega con Paredes de "5", que en Boca jugaba de enganche. Y es una buena apreciación. Pero cuando un equipo se desequilibra, le marcan goles con facilidad y se advierte una notoria inestabilidad e inseguridad defensiva, la ausencia de marca en el mediocampo, la falta de relevos adecuados y, obviamente, la poca solidez para evitar que el rival convierta, terminan siendo los aspectos que forman parte de esa zona de riesgo. Y Unión la tiene del medio hacia atrás, porque se ha convertido en un equipo permeable.

El "5" que trajo Azconzábal es Nery Leyes, hoy con una lesión parcial del tendón del recto femoral izquierdo, permaneciendo con tratamiento fisiokinésico, según estableció el parte médico del club. Nunca logró conformar. También sufrió covid positivo, aspecto que se encargó de resaltar Azconzábal en varias ocasiones. Para un equipo con pretensión ofensiva, tener un "5" sólido y rendidor, más una defensa segura, no es una necesidad, es una obligación.

Partiendo del 4-3-3 que usó casi siempre, los jugadores que utilizó en ese puesto, al margen de Leyes, no tienen esa característica del "5" defensivo. Bucca no lo es; tampoco lo es Nardoni. Si a eso se suma que en la integración del mediocampo se utilizó, muchas veces, a jugadores ofensivos como Cañete o Carabajal (y ahora a Gastón González), resulta inevitable que al "5" se le complique el panorama. Y si no tiene mucha marca, peor todavía.

Con el 4-4-2 histórico de Madelón, el problema no era tal y había solución. Al jugar con dos "5", la situación cambia por más que esos volantes no tengan, en la marca, su principal virtud. En Unión pasó contra Central, porque el retroceso de Cabrera y González por los laterales, permitió que la dupla Nardoni-Cañete se acomodase mejor para recuperar la pelota. Ninguno de los cuatro se destaca por la marca, pero el sistema los terminó favoreciendo.

¿Encontrará en Leyes el volante de equilibrio que el equipo necesita?, es la pregunta que debiera hacerse Azconzábal, pensando en el futuro. Unión necesita mayor presencia allí. Como también una voz de mando, alguien de experiencia que acomode el sistema defensivo, como lo tuvo durante tres años como Bottinelli.

¿Vera?

Más allá de que se pensaba en la firme posibilidad del desgarro, tal como anticipó El Litoral hace algunos días, Federico Vera ha evolucionado favorablemente. ¿Está para jugar el martes?, es difícil. El cambio natural sería el ingreso de Gerometta en su lugar. Otra alternativa es correr a Blasi y que juegue otro central. ¿Seguirá Nani?, habrá que esperar. Del medio hacia arriba hay posibilidades de que sigan jugando Cabrera, Nardoni, Cañete y Gastón González en el medio; con la dupla Márquez-Troyansky arriba. Por el lado de Lanús, se dice que jugaría el equipo titular. La primera semifinal por la Sudamericana, será el miércoles 6 de enero.

Magnín opinó sobre los pibes que él dirigió

Eduardo Magnín, hoy entrenador de Central San Javier y ex DT de la reserva de Unión, habló en LT 10 y se refirió a los juveniles que están jugando en la primera tatengue.

Sobre Gastón González y Kevin Zenón, reveló: "Ellos dieron un toque de calidad... Gastón había jugado de volante, en Reserva jugó de 9, no lo veía muy cómodo jugando de espaldas al arco. Lo empezamos a poner ahí, tiene un sacrificio enorme, mucha potencia, con espacios es muy interesante... Tanto él como Kevin no tienen techo, Necesitan seguir trabajando mucho para consolidarse y para ser potenciales jugadores de Primera. Gastón es muy potente tiene una fuerza terrible, creció mucho en lo físico y táctico, incorporo cosas, tiene compromiso y sacrificio es un jugador muy interesante".

Sobre la lucha por el puesto que llevan adelante Francisco Gerometta y Federico Vera, expresó: "Si esa competencia interna los ayuda a crecer bienvenido sea, tienen un potencial enorme, cosas para corregir, pero son cosas corregibles... La gente no está contenta con Blasi, pero cuando le puso el centro en la cabeza a Soldano para que Unión entre en la Sudamericana era Cafú. Está bueno que puedan convivir con eso. La incomodidad los hace estar atentos. Está sufriendo, les hicieron muchos goles, hay un tema defensivo por corregir, no pasa pura y exclusivamente por Blasi, con trabajo se puede corregir, tiene las características y las condiciones para mejorar el rendimiento, es un chico que puede jugar de central, con alguien de experiencia y va a rendir... Unión es un equipo que va para adelante, los defensores tienen mucho trayecto por recorrer. Hay que conseguir un equilibrio, sufrió muchos goles pero generó un montón de situaciones de gol".

También opinó de Juan Nardoni y Leonel Bucca: "Se pueden complementar perfectamente, no sé si es el momento de que jueguen los dos juntos, ya que están haciendo los primeros pasos. A Juani le gusta mucho llegar al arco, marca goles, se desprende. Bucca es muy dotado técnicamente. Era mediapunta, punta, también jugó de 9, viéndole las características lo poníamos con un 5 de contención, puede llevar la pelota de atrás para adelante, llega al área, tiene buena pegada".

En cuanto a si en el plantel hay un volante central definido, reveló: "Tenía a Cavallo que es de Esperanza, es más de contención, es más ordenado, Comas es más parecido a Nardoni y Bucca. Se necesita un volante que haga los relevos y que esté ordenado, como pasaba con Mazzoni y Garate, hay que encontrar un equilibrio, es un puesto fundamental, sobre todo en un equipo que piensa en el arco de enfrente, como lo vi a Unión últimamente".

Y sobre Gastón Comas, opinó: "No creo que tenga que apostar a la suerte de meter un gol, hay que buscarlas, no se pueden quedar en las excusas. El fútbol no es así, es volver a empezar en cada instante, hay que ser fuertes de la cabeza, tiene muchas condiciones, maneja las dos piernas, llega al área, tendrá que seguir trabajando".