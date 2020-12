https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El operativo comenzará este martes a las 9, en forma simultánea en todo el país. En la ciudad serán cinco centros habilitados: cuatro hospitales y el Cemafe. A la provincia llegaron 12 mil dosis, de las cuales 2400 son para el departamento La Capital y, de ellas, 450 arribaron al Cullen. La semana próxima llegan otras 12 mil a Santa Fe.

Este martes comienza la vacunación en Santa Fe Llegaron al hospital Cullen las vacunas Sputnik V contra el coronavirus

"Un momento histórico". Así definió la jornada el secretario de Salud de la provincia Jorge Prieto este lunes por la mañana, minutos después de recibir las primeras dosis de la vacuna contra Covid-19. Se trata de la Sputnik V que arribó al país desde Rusia el 24 de diciembre en vuelo desde Rusia.

No faltó ningún medio a la cita prevista a las 9.15 en el Hospital José María Cullen donde llegó el camión de Andreani con el preciado cargamento: 450 dosis de las 2.400 asignadas para el departamento La Capital, 12.000 para toda la provincia. Para los próximos días se espera el arribo de una cifra similar -otras 12 mil- para completar las dos dosis necesarias para inmunizar a cada paciente.

El operativo indica que se comenzará por el personal de salud afectado a las áreas críticas y laboratorios donde se procesan muestras del nuevo coronavirus. Son 70 mil agentes sanitarios (del sector público y del privado) en toda la provincia de los cuales, con esta primera tanda, logrará ser inmunizado un porcentaje. Para mediados de enero se aguarda una nueva partida de Sputnik V, mucho más numerosa, que permitirá completar esa cifra y seguir con el resto del personal esencial: seguridad y docentes, para alcanzar luego a la población mayor de 60 años (unas 700 mil personas en la provincia) y menores de 60 pero mayores de 18 con factores de riesgo.

Esa es la población objetivo de esta tarea que demanda una logística enorme para llegar a cada punto del país y tiene, como principal desafío, la imperiosa necesidad de mantener las condiciones adecuadas de refrigeración que, para la Sputnik V, significan -18ª.

Las vacunas fueron trasladadas en vehículos especiales.Foto: Flavio Raina

Los detalles

Junto con Jorge Prieto, los encargados de recibir la vacuna y dialogar con los medios fueron el coordinación de la Región Santa Fe de Salud Rodolfo Rosselli y el director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti. A ellos se sumó Eduardo Wagner, secretario de Emergencias y Traslados.

"Las dosis acaban de arribar con una logística y un operativo admirable desde Nación", contó Prieto para referirse al traslado de la enorme caja con las dosis que estaban recubiertas en hielo seco y placas eutécticas, que garantizan su conservación a -21ª. A esa temperatura llegaron al Cullen y, pasado el tiempo establecido, se trasladó el cargamento al freezer acondicionado para preservar el fármaco a la temperatura necesaria para garantizar su calidad.

Las primeras dosis serán para el personal que atiende áreas hipercríticas de salud y de laboratorios que procesan muestras de Covid, para seguir con la guardia, emergencia y traslados. "La vacuna no es obligatoria; se va a ofrecer y poner a disposición", aclaró Prieto.

En la práctica, el operativo demandará la colocación simultánea a cinco personas por tratarse de frascos multidosis. Para ello se establecerán turnos cada 20 minutos para atender a ese número de personas por vez.

"Es una logística que hemos venido planificando con el equipo de salud: viernes, sábado y domingo y hasta altas horas de la noche para que hoy, a las 9.15, arribe el primer camión de Andreani con esta logística que nos ha admirado a todos", reconoció el secretario de Salud.

A las 12 mil nuevas dosis que llegarán a la provincia la semana próxima se sumarán, a mediados de enero, una nueva partida de 4 millones para todo el país, que -como en este caso- se distribuirá en proporción a todos los distritos. Se espera que a Santa Fe se le asigne un 8 ó 9 % de ese total.

Como se sabe, la inmunización requiere de dos dosis: la segunda a partir del día 21 de recibida la primera.

Consultado acerca de cuándo estará disponible la vacuna para el "ciudadano común", Prieto señaló que "será cuando la vacuna esté disponible en todas sus etapas a la venta". En una primera instancia -que va a demandar varios meses- "la idea es que el 60 al 70 % de la población reciba la vacuna porque con ese porcentaje nos aseguramos que la pandemia está controlada".

Los cuidados siguen

"La vacuna viene a constituir una herramienta más de lucha. Acá lo importante a remarcar es que tenemos que seguir en al etapa de distanciamiento social obligatorio (Dispo) y de prevención, por lo menos de seis a 7 meses cuando esté vacunada del 60 al 70 % de la población y tengamos la inmunidad asegurada", advirtió Prieto.

En esa misma línea se expresó Rosselli quien admitió estar "preocupado" por la cifra de contagios por Covid-19. "Estamos en una meseta alta con muchos casos más de los que deseamos y esperamos. Estamos preocupados por la época del año que se avecina, las reuniones sociales y familiares", dijo el médico que aprovechó la presencia de medios para insistir sobre los cuidados necesarios para evitar nuevos contagios durante las fiestas de fin de año.

"La reuniones se tienen que hacer preferentemente al aire libre, manteniendo distancia, con el uso de barbijo. Es importante el número de concurrentes: se dice hasta 15 y yo diría que no superen las 10 personas. Si la reunión no se puede hacer en espacios libres y transcurren dentro de las viviendas, que se mantenga el espacio ventilado;, no recomendamos el uso de aire acondicionado. No utilizar los mismos utensilios, no beber de la misma botella y sostener las medidas de distanciamiento", enumeró.

Y "si alguna persona que va a concurrir a alguno de estos eventos presenta algún síntoma compatible con Covid-19, que no concurra". Rosselli no descartó que aumente la cifra de contagios después de las fiestas "si se mantiene este comportamiento: estoy viendo que se desbaratan reuniones sociales permanentemente", advirtió el profesional.

Como se dijo, para esta primera etapa, se habilitaron cinco espacios de vacunación en la ciudad: El Hospital Cullen, el viejo y el nuevo Iturraspe, el de Niños Orlando Alassia y el Cemafe. A futuro, cuando se avance en una etapa más masiva, que involucre a personal de seguridad, de educación y personas mayores, serán unos 75 puntos en la Región y 25 vacunatorios en la ciudad.

"Está todo preestablecido: mañana (por este martes) vamos a estar acá, en el Hospital Cullen, para acompañar este hecho histórico", concluyó Rosselli.

Trabajo "a cama caliente"

Juan Pablo Poletti fue el anfitrión de la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V a la ciudad. al menos, al Hospital Cullen que dirige y donde fue descarga la primera tanda de dosis. El médico habló del "desafío y la responsabilidad que nos acoge de tener las vacunas y garantizar la vacunación al personal". El Cullen es uno de los lugares donde comenzará la tarea de inmunización en simultáneo con toda la ciudad ,la provincia y el país, este martes a las 9.

Más allá de la pandemia no pudo abstraerse de la otra emergencia, la de hechos vinculados con la inseguridad vial e interpersonal que se multiplicaron en las últimas semanas. "Seguimos en esta batalla día a día: el Hospital Cullen viene trabajando desde hace 3 ó 4 meses a cama caliente. En algún momento estábamos acostumbrados a hacerlo con 30 camas críticas, esa capacidad se extendió a 47 y hoy estamos en un período en que seguimos trabajando a cama caliente aún aumentando esa cifra".

"Es raro el fin de semana que tengamos más de 3 ó 4 camas libres, pero nunca debimos derivar en estos nueve meses un paciente del sector público al medio privado ni respirar en lugares que no sean terapia intensiva. En eso estamos sumamente conformes con la gestión, el apoyo y el comportamiento que hemos tenido para garantizar que el paciente que viene reciba la atención necesaria", concluyó.

Una feliz coincidencia

Rodolfo Rosselli es coordinador de la región Santa Fe de Salud y acompañó este lunes por la mañana la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra Covid-19. Aunque el momento fue definido como "histórico" por todos los presentes, para el médico tuvo una connotación especial y una coincidencia en tiempo, espacio y razón: el arribo fue el mismo día en que cumplía 46 años de egresado de la carrera de Medicina; en el Hospital Cullen, donde desarrolló buena parte de su carrera en una especialidad, Neumonología, una de las más críticas durante la pandemia por los efectos del nuevo coronavirus sobre el sistema respiratorio. "Estoy muy emocionado", reconoció el profesional.

