Coronavirus

Investigadora recomienda al presidente que no se aplique la vacuna Sputnik V

La investigadora del Conicet y doctora en Biotecnología Sandra Pitta manifestó este lunes que le recomendaría al presidente Alberto Fernández que no se aplique la vacuna Sputnik V porque todavía "se sabe si puede generar efectos adversos".

