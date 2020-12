https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.12.2020 - Última actualización - 11:45

11:43

Pese a tener el certificado médico habilitante sin síntomas de Covid-19, no los dejaron embarcar por no presentar un PCR negativo.

Coronavirus Quedaron varados en el aeropuerto de París trece argentinos Pese a tener el certificado médico habilitante sin síntomas de Covid-19, no los dejaron embarcar por no presentar un PCR negativo. Pese a tener el certificado médico habilitante sin síntomas de Covid-19, no los dejaron embarcar por no presentar un PCR negativo.

Trece argentinos quedaron varados en el aeropuerto de París luego de que la empresa Air France no los dejara embarcar el vuelo de regreso a Buenos Aires por no presentar un PCR negativo en el marco de la pandemia de coronavirus.

Se trata de trece ciudadanos que se encuentran de tránsito, por lo que no pueden salir del aeropuerto: “Anoche nos hicieron dormir en el suelo”, contó uno de los damnificados.

“Anoche teníamos que embarcar en un vuelo hacia Buenos Aires y no nos dejaron porque no teníamos el PCR realizado. Les explicamos que se podía hacer en destino (Ezeiza). En todo momento se negaron a escucharnos, a leer el Boletín Oficial que es clarísimo. En el punto dos y tres del Anexo explica que se puede llevar un certificado médico que indique que uno goza de buena salud y no tiene síntomas de Covid-19, presentar la declaración jurada y con eso llegar a Ezeiza y hacerse el PCR ahí”, expresó Tomás Vázquez, uno de los argentinos varados.

Los feriados por Navidad fueron el principal inconveniente. En su caso particular, Tomás se encontraba en Italia, donde le informaron que los laboratorios no abrían sus puertas y los resultados recién le habrían llegado hoy: “Tendríamos que habernos hecho el PCR el 25 de diciembre, porque tarda 72 horas. Yo estaba en Italia, los laboratorios no trabajan ese día, y si lo hacíamos el 24 eran más de 72 horas, no hubiese servido y el resultado llegaba ayer u hoy por los feriados”, explicó desde París.

“Hoy nos hicimos un PCR acá porque somos pasajeros de tránsito y no podemos salir del aeropuerto”, dijo y aclaró: “No es que no lo hicimos porque no quisimos. Nos dijeron que podía llegar a tardar entre 12 y 48 horas. Aparentemente nos van a hacer un trámite más urgente porque mañana hay un vuelo a Argentina. Si no salimos en ese vuelo, tenemos que esperar cuatro días más durmiendo en el aeropuerto”.