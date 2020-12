Buenos Aires: hay cuatro detenidos por el crimen del nene de 3 años en González Catán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos de los apresados son menores de edad y tienen antecedentes penales.

Un nene de 3 años fue asesinado de un balazo en el pecho el sábado pasado en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de González Catán y por el hecho los investigadores ya detuvieron a cuatro sospechosos, dos de ellos menores de edad que tienen antecedentes penales.

La muerte del menor ocurrió minutos antes de la medianoche del sábado en una vivienda ubicada en la calle Larraya al 4900, cuando la familia de Bejamín Iñigo quedó en medio de una secuencia de robo en un kiosco.

Fuentes policiales precisaron que ante un llamado de urgencia al 911, personal de la comisaría 2da de González Catán arribó al lugar, donde se entrevistaron con un joven, identificado como Cristian Iñigo, quien manifestó que cuatro personas a bordo de un Ford Focus gris intentaron robar en un kiosco y que tanto él como su hijo quedaron en el medio de la situación al salir a ver qué pasaba.

Cuando la familia de Benjamín alertó la situación, los ladrones los atacaron a ellos y producto de los disparos efectuados el niño recibió un tiro en el tórax, por lo que fue derivado de urgencia a la Clínica Figueroa Paredes, donde murió producto de la herida. De igual manera, la abuela del niño, identificada como Josefa Monserrat, debió ser asistida por un disparo en una de las piernas y se encuentra fuera de peligro.

El fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, ordenó realizar pericias en el lugar del hecho a cargo de la Policía Científica, y rápidamente se entrevistó con testigos, lo que permitió saber que los delincuentes eran cuatro.

De este modo, se inició la búsqueda de los sospechosos y finalmente se logró detener a dos jóvenes mayores de edad y otros dos menores. Fuentes policiales indicaron que los dos chicos de 16 y 17 años contaban con antecedentes penales, ya que en el caso del imputado de 16 años, había sido detenido el 20 de octubre de este año en una causa por "robo agravado por el uso de arma y en poblado y en banda en concurso real con portación ilegal de arma de fuego".

Por ese expediente, en el que intervino la Fiscalía del Joven 1 de la Matanza, el adolescente fue derivado al instituto de menores de Abasto, partido de La Plata, aunque el 30 de octubre se le dio arresto domiciliario.

Sin embargo, hace 10 días, el mismo chico fue detenido tras una persecución que culminó en Gregorio de Laferrere, cuando huía en un auto Fiat Palio robado que terminó chocado contra un árbol y, por esa causa de "robo automotor", fue derivado al Centro de Alojamiento de Menores de San Martín.

Respecto al sospechoso de 17 años, las fuentes indicaron que el 4 de marzo, cuando tenía 16, fue detenido junto a dos cómplices por personal de la comisaría 2da. de Altos de Laferrere, tras un raid delictivo que se inició con el robo a mano armada de una camioneta Ford EcoSport, continuó con un asalto a una mujer en una parada de colectivos y culminó con el robo de otro vehículo, un Renault Clio.

Además, el 13 de febrero pasado, ambos menores de edad fueron imputados de una tentativa de robo en la que uno de ellos, el que ahora tiene 17, fue detenido por vecinos y entregado a policías de la comisaría en Altos de Laferrere, mientras que el de 16 quedó en ese momento prófugo.

Consternada por la situación, la madre de Benjamín dijo hoy que los atacantes "tiraron a matar" y que "pudo haber más víctimas" si no fuera porque otros dos disparos que realizaron "no salieron".

"Ellos tiraron a matar", aseguró Melina en diálogo con la prensa, al recordar el episodio en el que fue asesinado su hijo. "Le digo a mi marido: 'Uh, están robando'. Lo primero que hicimos fue cerrar la puerta y no me di cuenta y mi hijo quedó atrás y ahí es donde ellos disparan. Hay dos tiros que no salieron porque sino tendríamos otra víctima", explicó.

Además, la joven aseguró que los asesinos de su hijo "son del barrio" y que está segura que van a salir en libertad porque dos de ellos son menores. "Yo misma los voy a matar, son de acá del barrio, viven a siete cuadras. Le roban a los vecinos y suben fotos con armas y la plata que le sacan a los trabajadores", cuestionó.

Entre lágrimas, contó que Benjamín recibió un solo disparo y que enseguida se desvaneció, y que a pesar de que lo llevaron al hospital, nada se pudo hacer por él.