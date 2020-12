https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se recupera el pibe Vera y no habría cambios

Podría darse algo inédito: que el Vasco repita equipo

Lanús viene con todo, salvo Pepe Sand que es el único titular que no tendrá Zubeldía a disposición. Hay que ganar o ganar para seguir en carrera. Se juega este martes a las 19.20 con el arbitraje de Darío Herrera.

Brian Blasi en acción. Es uno de los jugadores que, para Azconzábal, reúne la condición de titular indiscutido. Seguirá de central junto a Nani. El técnico confía en esta dupla. Crédito: Eduardo Seval

Apenas dos empates en seis partidos, una carencia evidente de buenos resultados como local y un presente que llama más a esperar que rápidamente se termine la temporada para, como se dice habitualmente en el fútbol, "barajar y dar de nuevo", es el cuadro de situación con el que Unión recibirá a Lanús en un partido que, sin dudas, necesitará imprescindiblemente de la victoria para seguir en carrera en busca del premio consuelo que ofrece esta fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona. Jugara ante un Lanús que, si bien es cierto, tiene todos los sentidos puestos en la semifinal de la Copa Sudamericana (el miércoles que viene y el 13 jugará los dos partidos con Vélez para definir a uno de los que jugará la gran final en Córdoba), vendrá a Santa Fe con un equipo integrado mayoritariamente por elementos titulares. ¿Por qué?, porque faltarán ocho días para el primer partido semifinal y porque Zubeldía pretende que los jugadores tengan rodaje competitivo y no estén tanto tiempo "parados". Es la mejor forma de mantenerlos activos, expectantes y con un nivel de exigencia importante. Unión, más allá de un momento que es complicado y no satisfactorio, viene de hacer un partido interesante ante Rosario Central, donde la realidad es que no pudo ganar (empató 2 a 2) pero hizo merecimientos para conseguirlo todo. ¿Qué pasó?, que como viene ocurriendo últimamente, el equipo tuvo una imagen endeble de mitad de cancha hacia atrás, en tanto que supo construir una actuación satisfactoria del medio hacia adelante. Tenés que leer El "problema" de encontrar el "5" Esa inseguridad defensiva lo llevó a que le conviertan 10 goles en los últimos tres partidos, aspecto prioritario a solucionar por parte del técnico. El cambio de esquema, el hecho de jugar con cuatro volantes en la mitad de la cancha, hizo que Unión tuviese mayor contención en ese sector de la cancha, aún sin tener un "5" de neto corte defensivo. Ese ha sido un gran problema en Unión. Quizás, Azconzábal confió en que Leyes podía darle lo que necesitaba en el sector central del mediocampo, pero sus actuaciones no fueron buenas y ahora tiene una lesión en uno de sus tendones que lo dejará afuera por este partido y, posiblemente, por los dos que le faltarán a Unión (Aldosivi en la Feliz y Patronato en el 15 de Abril). La victoria de Defensa y Justicia obliga a que Unión gane el partido de este martes en la avenida. Un empate lo dejaría todavía con chances matemáticas, pero remotas. El equipo de Florencio Varela le ha sacado ya seis puntos de ventaja y en un torneo corto, es muy complicado de descontar. Pero lo más importante es frenar esta seguidilla de malos resultados que han puesto un manto de duda sobre el rendimiento futbolístico del equipo de Azconzábal. Respecto del equipo, la recuperación que experimentó Federico Vera hace pensar en la chance firme de que sea titular ante Lanús. Si esto se da así, el equipo no sufrirá modificaciones. Por ello, la probable formación para recibir al Granate sería con Sebastián Moyano: Federico Vera, Brian Blasi , Matias Nani y Claudio Corvalán : Javier Cabrera , Ezequiel Cañete , Juan Ignacio Nardoni y Gastón Gonzalez : Fernando Márquez y Franco Troyansky. Sería la primera vez -si la memoria no falla- que el Vasco Azconzábal resuelve repetir la formación en los 13 partidos (contando el de este martes), que lleva dirigiendo al equipo. Salvo Pepe Sand, vienen todos Luego del entrenamiento de este lunes, que se prolongó hasta horas del mediodía antes de la partida en micro a Santa Fe para concentrar en un hotel de calle San Gerónimo de nuestra capital, Luis Zubeldía dio a conocer el listado de jugadores. El único titular que no vendrá a Santa Fe es Pepe Sand, el veterano goleador. Después, la idea del técnico granate es jugar con lo mejor que tiene en el 15 de Abril. El listado de viajeros es el siguiente: Lautaro Morales, Lucas Acosta, Aguirre, Morgantini, Burdisso, Thaller, Alexis Pérez, Matías Pérez, Bernabei, Aude, Belmonte, Belluschi, Quignón, Facundo Pérez, Vera, Esquivel, De la Vega, José Luis Gómez, Orsini, Torres, Lautaro Acosta, Orozco y Krilanovic. El probable equipo sería con Morales; Morgantini o Aranda, Alexis Pérez, Matías Pérez o Burdisso y Aguirre; Belmonte y Quignón; Vera, De la vega u Orozco, Orsini; Lautaro Acosta. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

