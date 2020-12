https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.12.2020 - Última actualización - 16:53

16:51

Tuvo lugar la licitación para la ejecución de las obras que van a permitir conectar al caño madre la red construida por la comuna en los barrios Jorge Newbery, Nueva Detroit y Altos del Sauce. De esta forma, el servicio llegará a más de 13.000 sauceños.

Conexión al Acueducto Desvío Arijón Sauce Viejo dio un nuevo paso para la extensión del agua potable en su zona Tuvo lugar la licitación para la ejecución de las obras que van a permitir conectar al caño madre la red construida por la comuna en los barrios Jorge Newbery, Nueva Detroit y Altos del Sauce. De esta forma, el servicio llegará a más de 13.000 sauceños. Tuvo lugar la licitación para la ejecución de las obras que van a permitir conectar al caño madre la red construida por la comuna en los barrios Jorge Newbery, Nueva Detroit y Altos del Sauce. De esta forma, el servicio llegará a más de 13.000 sauceños.

En Sauce Viejo se realizó el acto de apertura de ofertas para la contratación de las obras de conexión de la localidad al Acueducto Desvío Arijón. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Vecinal Altos del Sauce, donde se abrieron seis sobres con ofertas de distintas empresas. De la misma tomaron parte, entre otros, el presidente comunal Pedro Uliambre y la ministra Silvina Frana, titular del área de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, así como Carlos Maina, secretario provincial de empresas y servicios públicos.

Durante el desarrollo del encuentro, el primero en tomar la palabra fue Maina, quien explicó los alcances de la obra y dio detalles de los trabajos que serán llevados a cabo. En tal sentido, destacó que la concreción de estas tareas permitirán conectar la red de agua potable que la comuna construyó en los barrios Jorge Newbery, Altos del Sauce y Nueva Detroit al caño madre, brindando así el servicio a más de 13.000 sauceños.

Luego hizo uso de la palabra Uliambre: "Quiero agradecer el acompañamiento del gobierno de la provincia. Es importante que podamos trabajar de forma conjunta para brindarle a los sauceños una mejor calidad de vida", manifestó el presidente comunal, además de destacar la labor que vienen realizando los trabajadores comunales.

En distintos frentes

"También quiero reconocer a quienes están trabajando en los distintos frentes abiertos. A pesar de la pandemia, la comuna siguió adelante con las obras y es gracias al compromiso de todos que podemos seguir trabajando para hacer de Sauce Viejo un lugar cada vez más lindo", señaló el Uliambre.

A su turno, la ministra Frana señaló que el gobernador, Omar Perotti, no pudo estar presente ya que se encontraba entregando viviendas en el sur de la provincia pero destacó la firme decisión del gobernador para avanzar con nuevas obras: "El gobernador nos pidió no sólo que no bajemos los brazos, sino que redoblemos los esfuerzos porque nuestro objetivo es la dignidad de nuestra gente".

Frana también resaltó el trabajo que viene llevando a cabo el presidente comunal sauceño. "Quiero que sepan que desde el primer día Pedro Uliambre está en Casa de Gobierno poniendo la cara por la gente de Sauce Viejo. No todos lo hacen y sin embargo acá hay un trabajo permanente". De igual modo, destacó la importancia del acompañamiento provincial ya que este tipo de obras son muy difíciles de llevar a cabo para los gobiernos comunales.

Además de las referidas autoridades, acompañando a Uliambre estuvieron presentes Fabián Romagnoli (secretario de Actas) y la tesorera comunal, Romina Rodríguez, referentes empresariales, miembros de las vecinales y vecinos de distintos barrios de Sauce Viejo.