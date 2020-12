https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rugby – Los Pumas

Matera, Petti y Socino deberán cumplir con una "probation"

La UAR completó la investigación sobre las publicaciones discriminatorias en las redes sociales y determinó medidas. Lo más contundente: el tercera línea no será más capitán hasta no cumplir con lo impuesto.

La Unión Argentina de Rugby informó que la Comisión de Disciplina completó un exhaustivo proceso de investigación, que demandó cuatro semanas, para tomar medidas relacionadas con la publicación en redes sociales de distintas expresiones racistas, xenófobas y discriminatorias de los jugadores Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, realizadas hace ocho años o más. Luego de tomar declaración testimonial a los jugadores, entrenadores y testigos clave e incorporar otros elementos de prueba, la Comisión de Disciplina concluyó con el correspondiente proceso disciplinario, sosteniendo que atento al tiempo transcurrido entre la fecha de los hechos investigados y la actualidad, la acción se encuentra prescripta. Sin perjuicio de ello, la Comisión consideró que el daño ocasionado, que fue reconocido por los propios jugadores, debe ser remediado.

Con ese propósito, la Comisión de Disciplina elevó al Consejo Directivo de la UAR la recomendación de aplicación de medidas restaurativas, que se definieron en una sesión mantenida hoy.

El Consejo Directivo resolvió -por unanimidad de sus miembros- aceptar la sugerencia de la Comisión de Disciplina, del siguiente modo:

1. Ratificando la condena categórica de toda expresión racista, xenófoba y discriminatoria, la UAR hace propio los aprendizajes de las organizaciones con larga trayectoria en la batalla contra el discurso del odio. La educación para evitar que se repitan estas actitudes, así como las instancias de arrepentimiento y remediación, son complementarias con las acciones punitivas (no aplicables en este caso por el tiempo transcurrido) para abordar un tratamiento efectivo de este problema.

2. En consecuencia se dispone que, como condición de elegibilidad para futuras convocatorias a seleccionados nacionales, los jugadores Matera, Petti y Socino deberán:

* Participar de un curso de 6 horas que se desarrollará en tres días de 2 horas cada uno, con dos objetivos: 1) tomar conciencia de dónde surgen los prejuicios y de las consecuencias que estos tienen en las relaciones entre las personas y 2) prepararlos para participar dentro del programa de “Estereotipos discriminadores y prejuicios” de Rugby 2030, hacia Una Nueva Cultura. * Grabar un video con contenido formativo sobre “Estereotipos discriminadores y prejuicios”, que se utilizará como recurso pedagógico de referencia para los jugadores y jugadoras. * Concurrir 2 días, cada jugador, al espacio de intercambio de experiencias con los jugadores y jugadoras que hacen el curso, en los días que se coordinen con los jugadores. Adicionalmente, este Consejo Directivo evaluará favorablemente cualquier otra acción restaurativa que los jugadores decidan efectuar voluntariamente de manera complementaria a las acciones aquí consideradas. En su oportunidad y previo a una nueva convocatoria, el Consejo Directivo, a través de las áreas pertinentes de la UAR, controlará el efectivo cumplimiento de estas actividades restaurativas, a los fines de resolver sobre las cuestiones de elegibilidad para futuras participaciones en los equipos representativos nacionales y/o la elegibilidad para ocupar la capitanía del equipo, cuestiones que este Consejo resolverá en su momento. * En consecuencia, la elegibilidad de los tres jugadores queda supeditada al cumplimiento de las medidas restaurativas impuestas y este Consejo Directivo retira el aval a la capitanía de Pablo Matera hasta que las medidas restaurativas sean cumplimentadas satisfactoriamente.