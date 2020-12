El periodista Rogelio Alaniz denunció amenazas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El reconocido periodista gráfico y radiofónico Rogelio Alaniz presentó en las últimas horas una grave denuncia por acoso y amenazas de muerte.

El "Turco", como se lo conoce en el ambiente, tiene una amplia trayectoria como editorialista político en el diario El Litoral y en radio LT10, entre otros medios de prensa locales. Además, ejerció la docencia en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral.

"La persona que me amenazó se llama Julio César Di Santi y es actor de teatro. Tiene 52 años. Yo lo pude identificar ahora, pero me viene asediando desde hace tres años. Cada vez que me cruzaba en la calle me insultaba y me amenazaba de muerte. 'Te vamos a matar', me ha gritado en cualquier lugar", relató.

"Yo tengo 35 años de periodista -agregó- y nunca denuncié a nadie porque me haya gritado o insultado en la calle. Los periodistas tenemos la piel curtida y más cuando opinamos de política. Siempre hay exaltados, pero todo cambia cuando te acosa una misma persona durante tres años y con una frecuencia de al menos dos veces por mes, cada vez que el azar nos cruza".

El último episodio tuvo lugar en el centro de Santa Fe, en plena Peatonal San Martín, durante el mediodía del 24 de este mes, en la víspera de Navidad y con mucha gente en la calle. "Lo enfrenté y le dije que lo iba a denunciar por las amenazas. Entonces intervinieron dos policías. Ahí me enteré de cómo se llamaba. Él negó todo y dijo que yo era un periodista mentiroso, pero una señora que yo no conozco y que escuchó todo se presentó como testigo", dijo Alaniz.

"Hay una obsesión de su parte. Está desequilibrado. No se puede entender. Él tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que escribo y hasta a enojarse, pero no a amenazarme de muerte. Puede elegir no leerme o escucharme y listo. Quiero que quede claro que esto no se trata de una discusión entre dos personas que piensan distinto. Yo fomento el debate en esos casos. Acá hay un señor que me amenaza de muerte y me provoca de manera sistemática. En mis 35 años de periodista me han insultado antes. No es agradable, pero me la banco. Son los gajes del oficio. Esto es distinto y por eso es la primera vez que hago la denuncia. Si me llega a pasar algo ya saben a quién ir a preguntarle", concluyó el periodista.