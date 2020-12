https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Que se rompa pero que no se doble

Filtrado. Ex senadores radicales presentaron una nota a las autoridades partidarias exponiendo sus diferencias respecto al voto de los actuales representantes sobre el desafuero de Traferri.

Seis senadores radicales (mandato cumplido) mostraron sus diferencias con la actitud del bloque actual de senadores partidarios de no haber votado a favor de quitar los fueros al justicialista Armando Traferri e hicieron saber su malestar a las autoridades partidarias encabezadas por Carlos Fascendini quien también fue senador. Los firmantes de la presentación son Carlos Balbi (San Jerónimo), Rubén Bilicich (General López), Teodoro Binaghi (General Obligado), Salvador Damiani (San Justo), Raúl Stradella (Castellanos) y José Torterola (San Javier). "Es importante recordar que los fueros parlamentarios son garantías republicanas que protegen a los legisladores de los abusos del poder arbitrario o de sus atropellos o excesos, pero en ningún caso pueden ser fuente de privilegios, coartadas para proteger episodios dudosos y mucho menos respuestas corporativas por parte de una institución constituida para representar a territorios y ciudadanos", reza la nota. "Nos llama la atención que los senadores radicales no hayan honrado su identidad política actuando como corresponde", agregan en un texto que hace ruido interno. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

