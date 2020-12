https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Inesperado defensor de Traferri Filtrado. A través de la red del pajarito, el ex defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, realizó una extensa defensa del senador Armando Traferri.

Gabriel Ganón, "abogado, profesor de Criminología UNL y UNR, 4 hijos, sartreano, ex defensor general de Santa Fe, destituido por la alianza de Cambiemos y el Frente Socialista", no se anduvo con vueltas al opinar sobre los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y pedido de desafuero al senador Armando Traferri.

En su cuenta de Twitter expresó: "1) La causa del juego clandestino es más que una investigación una operación mediática judicial en la cual faltan pruebas, similar a Cuadernos, Báez, etc; 2) Los elementos de prueba son la declaración de "arrepentidos" el Rey del Juego dueño de al menos 400 casinos clandestinos en Santa Fe y norte de Buenos Aires y la del fiscal Ponce (Asahad) y poco más de eso a pesar de lo que vociferan en medios; 3) Esos fiscales son hinchas de independiente, porque es lo más cerca de la independencia que están y estarán".

"Cuando los senadores te dicen que (la denuncia de los fiscales) está floja de papeles para pedir un desafuero tienen razón". Y advierte: "Ahora los fiscales apuestan a guionar a los otros imputados para poder avanzar. Lamentable".

Asegura que sobre los integrantes del MPA "podemos profundizar sobre sus historias" y desliza: "no explican cómo ni porque dueño de 400 casinos y socio de los Monos sigue libre".

"En resumen, es una operación política que divide al peronismo meses antes de una elección y la agencia judicial, como siempre, está jugando claramente su partido no lo duden".

"No defiendo a ningún senador, menos a Traferri que entregó los votos de su espacio para mi destitución pero la verdad no es triste ni ciega", grafica el ex defensor apartado de sus funciones por la Asamblea Legislativa al aplicarle una suspensión por lo que le restaba de su mandato en 2016.

"Mientras todes discuten sobre el juego nadie investiga el tráfico de estupefacientes, el lavado de sus ganancias y los homicidios vinculados con ese negocio más grande y más sangriento que el juego".

"La abanderada de la operación contra Traferri, es Iribarren, la fiscal que avaló que se borren archivos de la laptop del asesinado narco Luis Medina, ¿quiénes fueron los borradores informáticos? Los enviados del ex gobernador Antonio Bonfatti", sigue el hilo.

Y concluye: "¿Casualidad? No lo creo. Schiapapietra fue funcionario del Ejecutivo, su pliego fue rechazado por el peronismo pero luego la Corte lo nombró fiscal del viejo sistema por expreso pedido de Bonfatti y ahora ocupa un lugar clave para armar operaciones cómo esta".