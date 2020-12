Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los comercios de barrio y la palabra empeñada

ROBERTO ACUÑA

"Un comerciante de barrio amigo, me contó acerca de las peripecias que debe realizar para seguir subsistiendo como comercio. Es un comercio de barrio me dijo, por lógica razón debo ser consecuente con la realidad de un barrio. No todos tienen en el momento el dinero para pagar y abren una cuenta. Nadie sabe, me decía, lo difícil que es cobrarle a la gente que te saca por adelantado. Yo no sé si es una costumbre argentina, pero nadie tiene palabra. Te dicen a fin de mes te pago, y pasa fin de mes, y pasan dos meses, tres y nada. Y encima van a comprar en efectivo a otros lugares. Y eso duele. Nunca entendí por qué razón la sociedad cayó tan bajo en faltar a la palabra. Uno entiende situaciones, como decía mi amigo, pero de ahí la viveza criolla e ir a comprar a otro lado, total el almacenero se va a olvidar de mi cuenta, eso es inaudito. ¡¡Y lo peor de todo es que se enojan o se hacen los enojados!! Es increíble, decía mi amigo que una vez fue a cobrar una deuda y le dijeron: ya te voy a pagar, no seas tan rata, no seas usurero, de una forma totalmente enojado, cuando la deuda era casi de un año. En fin, Cuando la ética y la moral se caen, también se cae la palabra. Antes una palabra era más que un pagaré, pero eso ya pasó a ser un cuento fantástico o pertenece a la ciencia ficción".

Llegan cartas

Agradecimiento

VICTORIA MANSILLA

Quiero hacer un agradecimiento al personal de Urgencias del 107: el día 26 a la mañana solicité ayuda, porque mi hermano tenía mucho dolor de pecho y síntomas de presión alta (es hipertenso). Atendió el operador de nombre Gastón, quien me ayudaba y preguntaba los síntomas que tenía mi hermano; y como yo no podía acompañarlo al hospital más cercano porque tengo a mi esposo con Alzheimer, Gastón llamó dos veces al teléfono fijo para tranquilizarme y nos envió una ambulancia que estaba en la zona de mi domicilio, barrio Sargento Cabral.

Agradezco muchísimo también al Dr. Juan Pujato y a la enfermera que lo acompañaba. Por los síntomas, podía tratarse de un ACV y lo llevaron al Cullen. Cuando llegaron, detectaron que mi hermano había sufrido un infarto, y dado lo rápido que actuaron pudieron colocarle un stent y ahora está recuperándose en Coronarias. Le salvaron la vida. Nuevamente agradezco la prontitud con que actuaron y el excelente trato hacia nosotros.

Muchas veces criticamos este servicio. Como ahora me tocó utilizarlo, es una obligación moral poder dar mi testimonio, como algo positivo hacia el servicio 107. Muchas gracias.

Falleció Taruffo

Francisco Carlos Cecchini (*)

Michele Taruffo, catedrático de la Universidad de Pavía (Italia), jurista, maestro del derecho procesal, ha abarcado con su pensamiento, desde lo filosófico y epistemológico, los valores democráticos destinados a la búsqueda de la verdad posible o relativa de los hechos en el proceso judicial, ha ahondado en las imposiciones constitucionales de la motivación de la decisiones judiciales desde la razón y la lógica, profundizando la mirada en los hechos que se controvierten en el proceso judicial, y ha provocado en otras mentes inquietas la formulación de estándares de valoración probatoria objetivos, alejando así las arbitrariedades en esa faena de apreciación de las pruebas sobre los hechos.

Un predicador casi universal, al menos en occidente, de la necesidad de profundizar los conceptos de la disciplina procesal, transitando por todos los eventos académicos, científicos de la procesalística, aportando charlas, conferencias, clases magistrales, participación en congresos internacionales, nacionales, jornadas y encuentros, y abundantes trabajos bibliográficos que muestran una ciencia procesal en la cúspide de su derrotero, deja así un legado para las generaciones actuales y venideras, y puntos de partida para el perfeccionamiento del pensamiento jurídico, de la ciencia procesal, de la técnica en la litigación y argumentación, que configura un antes y un después de su prédica, mostrándose como un escalón evolutivo en la maduración del derecho procesal.

Visitó la Argentina y nuestra ciudad, en especial la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en más de una ocasión, antes bien, en muchas oportunidades, dejando la formulación de interrogantes a los que, con universal sapiencia, mirada comparatista, claridad y sencillez expositiva, respondió con la solvencia propia de los grandes maestros y dejó una siembra que habrá de germinar en las preocupaciones y ocupaciones de los estudiosos del derecho, dando así la esperanzada sensación de que es posible avanzar en el perfeccionamiento de los sistemas procesales, mostrándolos como la llave que permite acceder a una sociedad más democrática y más justa.

El Ateneo de Derecho Procesal del Litoral "Eduardo B. Carlos", rinde de este modo un sentido homenaje a quien, en nuestro tiempo, nos involucrara, con especial empeño, en la divulgación del pensamiento jurídico de un modo distinto, más profundo y constreñido a la construcción de sistemas judiciales que tengan el objetivo de la Justicia en su más humana versión.

(*) Miembro del Ateneo de Derecho Procesal