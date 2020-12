Se cierra el 2020 en la Liga Santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre reuniones y asambleas, la casa madre del fútbol local comenzó a definir cómo será el próximo año de competencia. Gustavo Pueyo, presidente de la entidad, explicó cuáles son los pasos a seguir en los próximos días.

Este año ha sido sumamente atípico para nuestro deporte, como así también para toda la sociedad. En este marco, la institución que rige el fútbol en Santa Fe ha puesto manos a la obra para comenzar a diagramar cómo será el próximo año, independientemente de que no haya seguridades sobre cómo seguirán las reglamentaciones en torno a la pandemia.

Más allá de esto, las autoridades saben que no pueden bajar los brazos, por lo que se estipula que, en caso de que la situación no se agrave, en marzo podamos tener un torneo oficial. Sobre esto, Pueyo señaló que "18 de las 19 ligas de la provincia coincidieron en dar como fecha de inicio de los torneos oficiales el mes de marzo de 2021", aunque dejó bien en claro que siguen trabajando sobre suposiciones, debido a que no saben cómo va a estar la situación de aquí a febrero, por ejemplo.

Sin embargo, también aclaró que "ya se está gestionando junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia para poder comenzar a realizar partidos amistosos y torneos de verano. Habrá que presentar los protocolos y formatos de los torneos para que desde allí se aprueben, de forma que en el verano se pueda comenzar. Eso se trabajó en una reunión de la Federación Santafesina junto a la secretaria Claudia Giaccone, para que ya pueda haber competencia en el verano".

De hecho, incluso existen tratativas para que los clubes puedan abrir sus puertas durante los partidos con una capacidad máxima del 30% en los estadios. Este es uno de los temas fundamentales para que las instituciones puedan competir, debido a que el ingreso por ventas de entradas y buffet son las que sustentan en gran parte la economía de los clubes.

Reuniones y asambleas

La actual Memoria y Balance de la Liga fue puesta a consideración de las instituciones en una reunión virtual que se llevó a cabo el pasado miércoles con la presencia de alrededor de 30 entidades. Dicho documento comprende el período que abarca desde el 1ro de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020 y durante dicha reunión no hubo objeciones de ningún club.

De esta forma, se llamó a Asamblea Ordinaria para el próximo 29 de diciembre. La misma se llevará a cabo en el predio Fraternidad Deportiva y cada institución de Primera A, como así también dos clubes de Primera B, deberán enviar dos delegados cada una. Allí se elegirán las autoridades para el próximo período 2021-2022. La lista del oficialismo, hasta ahora única en presentarse, lleva como candidato a presidente a Gustavo Pueyo, y a Gonzalo Rodríguez como vice.

Además, cabe destacar que después de la misma se debatirá sobre los formatos y los torneos para el próximo año. Según Pueyo, "la idea es mantener el formato del torneo de este año, pero el martes vamos a dialogar con los clubes porque hay algunos que tienen otras propuestas. Después de la asamblea vamos a escuchar ideas, y luego a fines de enero, como siempre, tendremos una reunión para diagramar de forma más concreta los certámenes"

En ese sentido, el titular de la institución señaló que "los torneos no comenzarán antes de marzo, salvo certámenes de verano como el Tiburón Lagunero que esperemos se pueda realizar sin inconvenientes", por lo que "ya estamos más cerca de la competencia."