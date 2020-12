"Puede ser el comienzo del fin de la pandemia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La frase del título pertenece a Carlos Zucchella, médico de terapia intensiva, el primero en ser inmunizado en el Hospital Cullen, uno de los cinco efectores habilitados en la ciudad para iniciar la vacunación con la Sputnik V.

Apenas unos minutos después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, el Dr. Carlos Zucchella salió al patio del Hospital José María Cullen a contar su experiencia a los medios, no sólo sobre la vacunación en sí, sino sobre lo que significa la atención de un paciente Covid en la terapia intensiva donde trabaja desde hace 11 años.

Zucchella fue uno de los 15 integrantes de ese servicio que recibieron este martes la primera dosis de la vacuna Sputnik V, la misma que se comenzó a aplicar en otros cuatro efectores de la ciudad, en centros de salud de la provincia y en todo el país, en un operativo extraordinario y simultáneo. Consciente de que este martes no fue una jornada habitual, como no lo fue ningún día a lo largo de este 2020, aseguró que para él fue "un momento muy feliz, porque puede ser el comienzo del fin de esta pandemia". "Falta mucho todavía porque esto (recién) es un comienzo, pero es un camino para que los abuelos vuelvan a estar con sus nietos y para que podamos estar otra vez en familia".

Como hombre de ciencia, dijo estar "muy confiado" no solo en esta sino en todas las vacunas que son candidatas para inmunizar contra el nuevo coronavirus. Pero también habló como médico coordinador de la terapia intensiva del Cullen y en ese punto advirtió que la situación que atraviesan pacientes con Covid-19 que llegan a esa instancia es muy dura.

"No se refleja en lo que se ve en el día a día en los medios lo dura que es esta enfermedad para los pacientes a los que les va mal. A mucha gente le va bien y hace cuadros leves, pero hay pacientes que sufren mucho; muchos que se mueren y muchos que quedan con secuelas severas. Cuando se habla del miedo a la vacuna y el miedo a la enfermedad, les digo que hay un desconocimiento de las cosas que hace la enfermedad". Y a la hora de hacer una ecuación entre riesgo y beneficio, evaluó que "la vacuna es totalmente beneficiosa".

"Los efectos de la vacuna no se asemejan a lo que el virus puede generar en un cuerpo y, realmente, si a una persona le va mal puede quedar con secuelas que no sabemos hasta cuándo van a durar; hay pacientes de 40 años que se van a su casa con oxígeno diario y eso no está bueno", insistió.

Conmovido, Zucchella insistió en que la vacuna "es una esperanza para que esto termine; es muy duro el día a día de esta enfermedad; estar en una terapia intensiva y ver que los pacientes evolucionan mal y les va muy mal". "Es una enfermedad nueva, larga, y con muchas secuelas", que -cuando ocurren- se manifiestan en un daño pulmonar severo a moderado y trastorno en la oxigenación que podría llegar a ser crónico y se ve en todos, aún en pacientes jóvenes.

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Jorge Prieto, y el coordinador de la Región Santa Fe de Salud, Rodolfo Rosselli.

Primera prueba superada

Como se sabe, la Sputnik V debe ser conservada a una temperatura de -18ª, todo un desafío para el clima santafesino pero posible de superar con la tecnología aplicada para mantener una adecuada refrigeración.

La otra prueba de fuego se vivió anoche cuando un corte de luz permitió confirmar la eficiencia del grupo electrógeno que mantiene a punto el contenedor de las vacunas. "Los santafesinos estamos acostumbrados a las adversidades; nos hacen más fuertes", admitió el director del Cullen, Juan Pablo Poletti, ya más distendido.

Consultado sobre la recepción que tuvo la vacuna entre el personal del hospital reconoció, en diálogo con El Litoral, que "como todo al principio puede haber algo de incertidumbre, pero todos tenemos la esperanza en esta vacuna. El equipo de terapia intensiva que está cuerpo a cuerpo con el Covid, es la muestra más fiel de lo que se vive en la pandemia. Los que están en la primera línea son quienes ven las consecuencias del Covid y por eso son los primeros que han decidido vacunarse".

Este martes fueron 15 integrantes de ese servicio los que recibieron la primera dosis de las Sputnik V, entre enfermeros, kinesiólogos y médicos; "esto -confió- va a ser un 'contagio' hacia el interior del hospital donde hay muchos servicios que están preguntando cuándo llega su turno".

- ¿Está contento?, preguntó este diario a Poletti.

- Estoy chocho.

En el Cemafe, otro de los puntos donde se inició la campaña de vacunación, con personal de salud y del 107.Foto: Flavio Raina

Alejandra Lucca y el primer frasco

El riguroso equipo de protección personal que la cubría de pies a cabeza no podía ocultar cierta emoción en el rostro de Alejandra Lucca, Jefa del Servicio de Vacunación del Hospital José María Cullen y encargada de colocar, este martes a las 9 como en todo el país, la primera dosis de la Sputnik V en ese efector. "Para todos es una cuota de esperanza", reconoció frente a las cámaras, micrófonos y celulares que la aguardaban en el espacio abierto donde atendió las preguntas de los medios. "Somos los primeros que ponemos el cuerpo y el corazón en toda esta situación y estamos seguros de que esta vacuna nos trae mucha esperanza para sentirnos más protegidos y atravesar esta pandemia".

"Esto no significa que con la vacuna todos vamos a descartar nuestros barbijos; tenemos que seguir cuidándonos, se tiene que cuidar la comunidad y así nos cuida a nosotros porque es un equipo de salud que viene con un desgaste importante", reflexionó.

Lucca contó cómo había sido la capacitación previa a este momento, tarea que estuvo coordinada por la Directora provincial de Inmunización Soledad Guerrero y que se desarrolló, en buena parte, en forma virtual. Puesta a explicar los detalles del fármaco, contó que es un frasco de 3 ml. de donde se extraen dosis de 0,5 ml., se coloca en el músculo deltoides y puede presentar efectos adversos como un escalofrío, similar a una antigripal.

En el Cullen, la logística estuvo coordinada con el propio director Juan Pablo Poletti hasta último momento: "El domingo por la tarde tal vez muchos estaban en sus piletas y nosotros vinimos al hospital para chequear que todo estuviera en condiciones porque era un día muy importante para el equipo de salud", contó.

- ¿Pensás llevarte un frasquito vacío de recuerdo?, preguntó un colega.

- (Risas). Creo que si.