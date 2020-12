Domínguez defendió a sus jugadores: "No hay que tirarlos así nomás a esta carnicería"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.12.2020

El entrenador sabalero admitió que "el club sabe que tenemos un plantel corto" y fue muy crítico otra vez con la realidad del fútbol argentino.

Eduardo Domínguez, en medio del fastidio por la tercera derrota consecutiva como local y la eliminación de toda posibilidad de pelear por el título en esta Copa Diego Maradona, hizo un cuadro de situación estupendo de lo que es la realidad del fútbol argentino.

Primero empezó hablando del partido. "Ellos defienden bien y apuestan a achicar espacios, es un equipo que juega bien de contragolpe, atacan con muchos jugadores y rápidos. Cerraron bien los caminos y no estuvimos finos a la hora de la circulación de la pelota. No tuvimos situaciones, salvo en el final cuando Arboleda le tapó el mano a mano a Gonzalo Escobar", señaló el técnico sabalero, obviando otra situación clara como fue el cabezazo de Bianchi que desvió en gran forma el muy buen arquero de Banfield.

"Estos partidos que son cerrados y tenemos que ir en búsqueda de la victoria, son los que nos complican. Tenemos que jugarlos de mejor manera", agregó el entrenador.

Sobre la ausencia de Emanuel Olivera y Christian Bernardi en el equipo titular, dijo que "Emanuel salió en el entretiempo ante San Lorenzo por un dolor puntual que lo tuvo toda la semana y no lo dejó entrenar. No estaba en el 100 por ciento. Christian tiene una fisura en un dedo, se infiltró el día anterior pero no sentía le pie, no tenía sensibilidad. Es muy difícil jugar con esa sensación. Apostamos por Facundo Farías porque Tomás Chancalay había entrenado sólamente dos días por el positivo de Covid".

Después, ante la pregunta del colega Julio César Canteros sobre los problemas de contar "con un plantel corto", dijo que "es la realidad del fútbol argentino. Cuando tuvieron que levantar las manos y votar, todos votaron el no descenso, el cuidado de las economías, nadie se opuso a que no haya descensos en un año y medio para darle ocasiones a los chicos. ¡Pero ya echaron a cinco entrenadores!. Somos argentinos, vivimos acá, un día decimos una cosa y al otro día miramos para otro lado. Es cierto, hay muchos chicos, queremos elevar el status y la vara de este club, nos cuesta de local y no nos gusta, me duele mucho. Somos muy poquitos y el club lo sabe, pero cuando subís a los chicos son tapas de diarios y todos hablan de eso. Hay que darles tiempo, espacio, tenerles paciencia, no apresurarlos para que de un día al otro, en esta carnicería donde decimos una cosa pero hacemos otra, no los frustremos. Prepararlos bien no es tirarlos así nomás porque sí", señaló.

Luego habló de los dos goles que le hizo Banfield de pelota quieta y de cabeza. "Para mí es potencial de Banfield y no desconcentración. Si son más altos y saltan más alto, van a ganar. Buscamos la forma de equiparar, pero ellos hicieron prevalecer algo que no pudimos contrarrestar. El balance de este segundo segmento del torneo no es positivo, pero nos quedan dos partidos que son importantes y queremos seguir sumando para saber dónde estamos parados. Quisiera saber cuál es nuestro piso, para mejorar en el torneo que viene en el rendimiento y en puntos, sin saber bien cómo va a ser", volvió a señalar, apuntando a la dirigencia.

Finalizó la charla diciendo que "el próximo será un torneo sin descensos, no se juega por nada, hay que ver qué le otorgan al primero, cupo para qué, se aventuran a decir lo que van a hacer pero no saben muy bien cómo... Nos mal acostumbramos a esa situación", concluyó el entrenador sabalero.