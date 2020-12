https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.12.2020 - Última actualización - 13:07

13:04

Una resolución que suspende las prohibiciones Ahora sí, Colón debe llamar a elecciones

A través de una resolución que emitió la Inspección General de Personas Jurídicas, se dejó sin efecto la prohibición que existía para la realización de asambleas y actos eleccionarios de personas jurídicas privadas y consejos o colegios profesionales, motivo por el cuál ya no existe la medida que fue dictada en una resolución anterior para que, por ejemplo, los clubes se abstengan de realizar actos electorales por los motivos de público conocimiento y que tienen que ver con la pandemia.

La misma resolución que ha firmado la doctora María Victoria Stratta señala que si la asamblea o acto eleccionario supone la presencia de más de 20 personas, deberá contar con la autorización municipal correspondiente como requisito necesario e indispensable.

La doctora Stratta, en diálogo con El Litoral, aclaró que "la resolución no la hemos sacado por el caso Colón, sino por muchas instituciones deportivas y de otra índole que no tienen nada que ver con el deporte y que buscan su normalización. No conozco a fondo lo que dice el estatuto de Colón, pero en el caso de que se presente una sola lista y que el estatuto prevea que esa lista sea proclamada sin la necesidad de realización del acto eleccionario, no será necesaria la autorización municipal para que se cumplan los protocolos sanitarios obligatorios producto de la situación que lamentablemente estamos atravesando", señaló.

En consecuencia, Colón ahora -había una reunión convocada para este martes a la tarde- deberá abrir lo que se denomina el cronograma electoral. ¿Qué quiere decir?, que hay que realizar la convocatoria con 60 días de anticipación y establecer el plazo para la presentación de listas y del padrón electoral, además de la conformación de la Junta Electoral, algo que es potestad de la comisión directiva.

El próximo torneo tiene fecha propuesta de inicio para el 14 de febrero (faltan menos de dos meses), por lo cual entran a jugar otros factores que tienen que ver con decisiones que puedan tomarse en este corto tiempo. La mayoría de los jugadores -por no decir casi todos- tienen contrato vigente, al igual que Eduardo Domínguez. Faltan dos partidos y Colón finalizará su actuación el fin de semana del 9 y 10 de enero. Seguramente, el plantel tendrá unos días de licencia y la reanudación casi inmediata de los trabajos con vistas a la nueva temporada. Se deberán tomar decisiones importantes respecto de la conformación del plantel y esa puede ser la "herencia" para la futura comisión directiva.

A todo esto, es poco lo que se sabe respecto del oficialismo y de lo que pensará hacer Vignatti, en tanto que desde hace un largo tiempo viene trabajando Ricardo Magdalena con su agrupación, pugnando por llegar al gobierno de la institución. ¿Habrá alguna otra lista?, sólo rumores sin demasiado sustento, al menos por ahora.