Martes 29.12.2020 - Última actualización - 15:41

Terremoto en Croacia: confirman que hay muertos, heridos y desaparecidos

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo el alcalde de la ciudad, la más afectada.

Crédito: AP

