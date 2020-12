Leeds de Bielsa goleó a West Bromwich

Leeds, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, aplastó hoy a West Bromwich por 5 a 0, como visitante, en la continuidad de la 16ta. fecha de la Premier League de Inglaterra.

Los goles fueron de Romaine Sawyers (9m. PT), en contra, el macedonio Ezgjan Alioski (31m. PT), Jack Harrison (36m. PT), el español Rodrigo Moreno (40m. PT) y el brasileño Raphinha (28m. ST).

Esta victoria aplastante resultó la más apabullante del equipo de Bielsa en el actual certamen, ya que anteriormente le hizo cinco a Newcastle (5-2) en 13ra fecha.

💬 "All of the goals gave me happiness" Marcelo won't be drawn into which was his favourite goal pic.twitter.com/FRS3gSDLyt