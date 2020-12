Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bicicletas y ciclistas

"He leído aquí un comentario acerca de la peligrosidad de las bicicletas en el casco urbano. Adhiero totalmente a los conceptos vertidos en ese mensaje. Les solicito a las autoridades pertinentes que regulen el uso de las bicicletas. Creo que hay que volver a un sistema de registro y de patentamiento, porque una bicicleta puede causar daños a las personas, a los vehículos o a una propiedad. Y es necesario que se sepa quién fue el infractor. Hoy por hoy, las bicicletas no tienen identificación, por lo tanto no hay manera de reclamar. Otro tema que hay que regular es las motos sin identificación, ni luces, sin condiciones de circulación. Si bien hay muchos operativos, no son suficientes. Y por último, un viejo reclamo de toda la sociedad, que ningún concejal, ni diputado, ni funcionario quiere ni le interesa solucionar, y es los cuatriciclos: no registrados, no patentados, de dudosa situación legal, hasta los tractores pagan patente. Tienen que ser registrados, patentados y cumplir con normas como todos los vehículos. Este comentario lo he hecho reiteradas veces y durante años, y también he visto gente que propone cosas parecidas respecto de los cuatriciclos. Nuestros legisladores municipales, provinciales y nacionales no se ocupan. ¡¡Si no se ocupan de un tema tan trivial como este, cómo lo van a hacer con respecto a otros más importantes para la sociedad!! La vida en la Argentina es un caos; pero a eso contribuyen nuestros funcionarios y legisladores en general: dedíquense a trabajar, a solucionar los problemas que aquejan la vida cotidiana de la gente. Muchas gracias por este espacio".

"Quien favorece el poder de otro labra su propia ruina. Y ésta es una regla prácticamente infalible".

Las navidades de La Forestal

"A principio del siglo pasado, la empresa "La Forestal", compuesta con capitales alemanes y franceses poseedora de dos millones de hectáreas, después de la Primera Guerra Mundial la adquieren los ingleses.

La empresa para "Las Navidades" ya tenía contabilizados los niños de los operarios que trabajaban directamente para ella. En el feudo no existía comuna y dicha función la cumplía el "Jefe de sección pueblo" que previo a las fiestas navideñas preparaba un bolsón con golosinas y juguetes. Los distribuían en cada hogar, transportados por carritos tirados por caballos, muy bien engalanados con adornos de la época a la usanza europea. Muchas décadas después Perón obsequiaba pan dulce y sidra. Los niños esperaban ansiosos la llegada de aquellas navidades de La Forestal Argentina".

La ciudad postergada

Soy un ciudadano que paga puntualmente sus impuestos (como tiene que ser en un Estado de derecho). Dicha obligación, me habilita a reclamar ante su administración.

Dando crédito a las explicaciones de sus funcionarios (especialmente, a los argumentos esgrimidos por la Sra. secretaria de hacienda), tengo que reconocer que Ud. ha recibido un municipio prácticamente hipotecado por la administración anterior.

Dicha situación, que interfiere en un normal desenvolvimiento de su gestión, no tendría que ser escollo para que, junto a su equipo de colaboradores, traten de solucionar los problemas que aquejan a esta ciudad. Ante la escasez de recursos, es menester agudizar el ingenio en el uso de ellos.

Ante este prólogo, hay un tema que tendría que ser excluyente en su gestión: es el tema de los residuos.

La ciudad de Santa Fe, está sitiada por la mugre. Si Ud. y sus colaboradores se dignan a recorrerla, tendrán que dar crédito a mi apreciación.

Para comenzar a revertir está situación, es menester llegar a un acuerdo con las empresas prestatarias del servicio de barrido y recolección de residuos

La situación es grave. Ya no se trata solamente de una cuestión de higiene urbana, sino, de un problema que atañe a la salud pública.

Los residuos en general (llamensé: residuos orgánicos, restos de podas, escombros, y todos los residuos que pueden llegar a arrojar a la calle los vecinos desaprensivos), no tendrían que quedar mucho tiempo en la vía pública.

Como la mayoría de los contribuyentes son reacios a la recolección diferenciada de los residuos orgánicos, las bolsas expuestas al sol, comienzan a despedir olores nauseabundos, lo que conlleva a la proliferación de todo tipo de alimañas.

A lo expuesto, que desde ya es grave, se tiene que agregar una cantidad excesiva de calles que no se barren y, como corolario, está siempre latente el problema que genera la lluvia; que agregado a lo manifestado anteriormente, forman un combo que puede llegar a tener consecuencias imprevisibles.

Quiero que este mensaje no sea tomado como una crítica despiadada a su gestión, solamente, es una crítica constructiva.

No puedo imaginar las circunstancias que Ud. tendrá que afrontar cada día, pero hay una palabra cuyo significado podrá ayudarlo en la toma de decisiones: prioridad.

Prioridad: s.f. Ventaja, importancia, urgencia, valor, superioridad, etc.

2- Anterioridad de una cosa respeto de otra, en el tiempo o espacio.

Dios guarde su vida.