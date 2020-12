Llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

HOMILIA DE NAVIDAD (*)

Enviada por una lectora

¡Feliz Navidad a todos! Hoy es un día de alegría, porque nos ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. Hermosas las palabras del Ángel, no les dice ha nacido, sino les ha nacido. Y así, de esa manera a nosotros también se nos anuncia hoy esta maravillosa Buena Noticia; Nos ha nacido, te ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. A vos que venís con ilusión y emoción a esta celebración, a vos que venís en familia, a vos joven o anciano, a vos que se te complicaron las cosas en la familia este año, a vos que tenés miedo al mañana, a vos que te sentís débil en la fe, a vos que los problemas económicos te ahogan, a vos que hoy tenés lejos a los que amás, a vos que venís con la tristeza de ser la primera Navidad sin algún ser querido. Para vos hoy hay una Buena Noticia que gritan los cielos…. Te ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor.

Este es el gran anuncio que llega a nosotros esta Navidad, que Dios desea encontrarse con cada uno de nosotros en la realidad concreta que estamos viviendo, tan real es ese deseo, tan concretamente quiere hacerse presente en nuestra realidad que se encarna, que toma nuestra misma carne para encontrarnos y que le encontremos. Toda la creación fue hecha de tal forma que podamos vivir el encuentro con Dios, es una creación preparada para que Dios se hiciera presente en ella, asumiendo la carne de sus hijos amados, para encontrarse con ellos. EL AMOR es el festejo de hoy, es por lo que la alegría ha de brotar en el corazón.

Y esto es tan real como los deseos profundos que nacen en nosotros en Navidad, de encontrarnos, de abrazarnos, de darnos y entregarnos de una forma particular y mucho más intensa que en otras épocas del año. Dios llama, Dios congrega al encuentro que nace del amor.

Pero tras esta buena noticia el Ángel continúa anunciado a los pastores: "Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre."

Los pastores también tienen que ir al encuentro de este Dios que quiere encontrarse con ellos, se trata de un encuentro donde ambos se mueven, buscan, aunque siempre el primero y más radical es Dios. ¿Dónde buscar? ¿Cómo buscar? "Un niño, pesebre, pañales". En lo sencillo, en la debilidad y en la pobreza es donde se encuentra el poderoso brazo de Dios, la revolución del amor.

Al contemplar al niño en el pesebre agudicemos nuestro oído y nuestro corazón para escuchar en el silencio de la contemplación que Dios está esperándonos en la sencillez, en la debilidad y en la pobreza.

Está en la sencillez de tu vida diaria, en los pequeños gestos de amor que recibís cada día, desde lo más explícito como el beso o el abrazo de tus seres queridos, como en que tenés un día más para vivir. En que tenés personas al lado que te sostienen en el dolor y la dificultad.

Está en la sencillez de su Palabra con la que cada día quiere llegar a tu corazón. Está en la sencillez de los sacramentos, de forma muy especial en la Eucaristía (¡Cómo Dios en un pedazo de pan por medio de un hombre! Solo podrá verlo y gozar de esa presencia quien se dejó interpelar por el misterio de la Navidad, el Dios que se despoja de su grandeza para encontrarse con nosotros).

Dios está en lo débil: Cuando te sientas sin fuerzas, cuando sientas que tus debilidades te superan, cuando te escandalices de vos mismo, recordá que en la debilidad se manifiesta el poderoso brazo de Dios y Él está con vos si no dejás de confiar en Él. Mi debilidad, la debilidad de los que me rodean, las debilidades de mi sociedad y de mi familia; esa es una realidad para buscar a Dios, porque está ahí, tendiendo su brazo, amando con más intensidad en los pequeños detalles. En la vida frágil y débil, en los que no se pueden defender y no tienen voz, en los que necesitan de nosotros; ahí podemos encontrar a Dios, ahí nos necesita para hacerlo presente.

Dios está en la pobreza: Donde hay carencia ya sea material, afectiva o espiritual, ahí está Dios queriendo manifestar su poder. También es un llamado a un estilo de vida, un estilo de vida que favorece el encuentro con Dios, una vida austera, un corazón que no se apega a lo material sino que sabe vivir con lo que cada momento le ofrece, sin apegarse nada más que al amor de Dios. Es una invitación a una vida sencilla que no se obsesiona con el éxito material o profesional, con tener para poder "ser más y hacer más". La pobreza del niño en el pesebre nos ayuda a buscar a Dios y nos invita a un estilo de vida que nos ayude a encontrarlo.

El Papa Francisco nos decía el otro día una realidad que nos tiene que llevar a pensar como cristianos… el consumismo nos robó la Navidad. Una fiesta que nos invita a dirigir nuestro corazón y nuestra mirada hacia lo sencillo, lo humilde y lo débil se tornó la fiesta de la opulencia y el derroche; haciendo que nuestra mente y nuestro corazón se desorienten del profundo mensaje de vida y amor que tiene la Navidad. Volvamos a Belén, volvamos al pesebre, volvamos a enamorarnos del Niño Jesús, volvamos a dirigir nuestro corazón hacia lo sencillo, lo débil y lo pobre.

Algo grande tiene Dios preparado para nuestros corazones en esta Navidad si la vivimos bien, si nos dejamos interpelar por el niño Jesús, algo grande, no sabría decirles qué es… pero muchas cosas nos quieren distraer del niño Jesús en este año tan particular, en el que necesitamos reavivar nuestra fe, esperanza y caridad… no dejemos que el mundo, que tiene otros dioses nos separe del pesebre. Nuestro Mesías y Salvador no se llama Sputnik, aunque nos lo quieran hacer creer el día de Navidad, nuestro Mesías y Salvador es Jesús de Nazaret, en un pesebre y entre pañales… y nosotros no tememos a quien daña el cuerpo, confiamos en el Dios que hace justicia a los débiles y desamparados. No dejemos que nos distraigan del pesebre, porque ahí está nuestra salvación, nuestra paz y nuestra esperanza.

Querida comunidad, Jesús, «manso y humilde de corazón» nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el pesebre, en pañales y entre animales, nos invita a vivir este tiempo con la mirada y el corazón orientados hacia Dios. Ya sabemos dónde buscarlo, ya sabemos cómo encontrarlo, hagamos como los pastores, acudamos sin más demora a su encuentro y gocémonos en el amor de Dios, y gritemos al mundo junto con el cielo "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!. FELIZ NAVIDAD".

(*) Homilía pronunciada por fray Luis (OAR) de la parroquia San José.