Martes 29.12.2020 - Última actualización - 30.12.2020 - 0:33

En el Gobierno están seguros de que el aborto será ley durante las primeras horas del miércoles

Debate por la IVE Aborto legal: cuatro de los cinco senadores indecisos anticiparon que votarán a favor

Los cinco legisladores que aparecen dentro del grupo de los indefinidos comenzaron a exponer públicamente su parecer sobre el proyecto de ley.

La primera en hablar fue Stella Maris Olalla (UCR), que no había dado señales de su voto antes de la sesión. “Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino que existe”, expresó la legisladora antes de anunciar que votaría a favor de la ley que legaliza el aborto.

“Se trata de una cuestión de derechos y que el Estado debe elegir la continuidad o no de un embarazo de acuerdo con la voluntad de la mujer”, indicó, al tiempo que resaltó que “el Estado argentino es un estado laico, como dice la Constitución, que debe ser independiente de las cuestiones religiosas”.

La segunda en exponer su posición fue la neuquina Lucía Crexell (Movimiento Popular Nequino). “No cambie mis creencias personas ni mi modo de pensar sobre el aborto. Lo que cambié fue el enfoque desde el que se debe abordar. No se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa que mata, lastima y escribe historias muy tristes de este país. Historias que muchos se niegan a ver”, afirmó.

En ese sentido, dio su veredicto antes de confirmar que votaría a favor del aborto. “No me es indiferente el drama del aborto clandestino. La ley no le cambia en nada a los que se oponen pero si a los que no la tienen. Negarse y negar la realidad de tantos abortos que existen en el país es un gran acto de hipocresía”, sentenció.

En el oficialismo tenían la información de que Crexell votaría a favor del aborto legal. O, en el peor de los casos, se abstendría. Finalmente, se inclinó por votar a favor del aborto.

Sobre la postura de Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos) había una mayor incertidumbre. En el 2018 votó en contra del aborto, pero durante las últimas semanas asumió que iba a repensar su posición. “Personalmente, me opongo, odio el aborto. Claramente, los argentinos nos oponemos, pero existe. En 2018 participé ya del debate, era una ley diferente. Esta ley está mejorada. Me di cuenta que no se trata de mí, de mi creencia o de mi formación, es una situación que compete a muchas mujeres. He intentado comprender a las mujeres que deciden aborta y me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, solo les da un marco legal y seguro”, expresó, adelantando su apoyo al proyecto de ley.

El siguiente de los indecisos en exponer era Edgardo Kueider (Frente de Todos), pero evitó hablar. Prefirió reservar el contenido de su voto para el momento en que se defina la votación. Así, la incertidumbre creció alrededor de su voto y, si bien el sector “verde” no puede contar con su adhesión, podría inclinarse por una abstención.

Finalmente, Oscar Castillo (Frente Cívico), también anticipó su voto favorable. “De todo lo que dije en 2018 no tengo nada para agregar. Voy a votar en el mismo sentido y esperemos que esta noche sea el resultado distinto”, resumió.

Fernández también estuvo en contacto con la senadora oficialista Silvina García Larraburu, que dos años atrás había votado en contra del aborto. La rionegrina fue la primera legisladora de la jornada en manifestar un cambio concreto de su voto. “Mi voto es un voto deconstruido, mi voto es positivo”, dijo en el momento que le tocó hablar.

El presidente se encargó de comunicarse con los senadores que estaban en duda, ya sea por teléfono o en reuniones presenciales. El pedido para todos con los que se comunicó fue el mismo: que apoyen la legalización del aborto.

Con información de Infobae