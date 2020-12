Mostró lo que tantas veces escondió

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tate fue letal y las pocas veces que llegó lastimó a su rival, algo inusual para este equipo que siempre generaba mucho y concretaba poco, además terminó con el arco en cero. Está con vida en la Fase Complementación.

Quizás si Unión hubiese mostrado lo de ayer, hubiese superado a Bahía en Copa Sudamericana y hasta hubiese llegado a la zona Campeonato, pero esto ya es historia, lo real es que tras mucho tiempo terminó sin goles en su arco y sobre todo las pocas veces que se arrimó al arco de enfrente concretó.

Lanús mostró más que Unión, pero con muchas ganas y con contundencia logró la victoria, defendiendo luego con mucha solvencia, más allá que fue peligroso haber retrocedido tanto en el terreno.

El arranque

Los primeros minutos fueron de estudio y ambos equipos no produjeron mayores situaciones, luego, poco a poco fue Lanús quien se animó a visitar el área de Sebastián Moyano y paulatinamente el equipo que ayer presentó Maximiliano Cuberas se adueñó del trámite del partido, siendo Pedro de la Vega el jugador que empujaba a sus compañeros, mientras tanto Unión no encontraba la pelota, la defensa trabajaba a destajo y el medio Juan Nardoni corría a todos, acompañado por Ezequiel Cañete, jugador este que no siente tanto la marca.

Nicolás Orsini tuvo una situación muy propicia que se fue cerca, luego fue De la Vega el que le "reventó" el pecho con un tremendo derechazo desde dentro del área a Sebastián Moyano, la pelota se fue al tiro de esquina y el arquero se pudo recuperar tras unos instantes.

Superados los 20 minutos el "granate" mandaba en el partido, Nicolás Orsini y Lautaro Acosta se movían por todo el frente de ataque y complicaban a la defensa, la falta de puntería, las tapadas de Moyano y el oportuno cruce de algún defensor, posibilitaron que Unión resista con la valla invicta.

Cambia

Unión atacaba poco, pero cada vez que lo hacía desnudaba "flaquezas" en el fondo visitante, tras un avance de Unión, Lanús recuperó e intentó salir, fue ahí donde Cañete fue a calzar una pelota, ganó y el rebote le quedó a Gastón González por izquierda, este metió un centro a media altura, la pelota se desvió en un defensor y tras este apareció el goleador Fernando Márquez, para con la suela de su botín derecho, rozar la pelota y meterla abajo a la izquierda de Lautaro Morales que no pudo impedir la conquista.

Gol de Unión y el partido que desde ese momento cambió, Lanús acusó el golpe y siguió siendo muy débil en defensa, tras un centro de Corvalán, fue Alexis Pérez de cabeza quien desvió la pelota cuando detrás suyo aparecía Troyansky para concretar.

Ida y vuelta

Lanús siguió yendo, pero ahora Unión también mostraba lo suyo; creció mucho Nardoni en el medio, mientras que Cabrera (por derecha y a veces por izquierda) aportaba, Troyansky y Márquez molestaban y quedaban a la "pesca".

Bajó un poco el rendimiento de De la Vega y esto lo sintió mucho Lanús que en la parte final no llegó tanto como si lo hizo en la primera media hora de juego.

El complemento

Sin variantes salieron a jugar ambos equipos y enseguida Lanús mostró sus intenciones de llegar al empate, la visita eligió el sector izquierdo para atacar, buscando la habilidad del "Laucha" Acosta mano a mano con Federico Vera, en tanto que también se sumaban las continuas llegadas de Alexandro Bernabei que metía más presión a ese sector de la cancha.

No perdona...

De un pelotazo largo que peinó Franco Troyansky, la pelota le cayó a Gastón González que se acomodó y remató de zurda, la pelota rebotó en un defensor y le volvió a quedar, esta vez para la derecha, y sin problemas el pibe se acomodó y clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Morales que no pudo hacer nada. Tremendo gol del juvenil que mostró una enorme categoría para resolver, tanto de zurda (su pierna hábil) como luego de derecha.

Nuevamente Unión hacía gala de su efectividad en un momento donde parecía que se le complicaba.

Moyano...

Lanús siguió insistiendo y Unión comenzó a retroceder y se puso peligrosamente muy cerca de Sebastián Moyano que se encargó de resolver cada situación, siendo Franco Calderón otro de los que aportó mucha solidez a la defensa.

Tras una subida de Alexandro Bernabei, metiendo un centro, Lautaro Acosta remató dentro del área chica, para que Moyano logre rechazar. Luego fue De la Vega que probó de afuera para que Moyano controle en el medio del arco.

Bernabei ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y fue Tomas Belmonte que libre de marca cabeceó en el vértice del área chica, la pelota -lejos de Moyano- terminó milagrosamente rebotando en el travesaño. El "Granate" acumulaba méritos como para descontar.

Los cambios

Juan Manuel Azconzábal comenzó a "mover el banco" y fue el turno Juan Carlos Portillo por Troyansky y un rato después ingresaron Juan Manuel García y Leonel Bucca por Troyansky y Nardoni (U), para antes de los 30 agotar variantes con los ingresos de Sebastián Assís y Mauro Luna Diale por Cañete y Cabrera. De esta manera el DT cambió el medio (solo quedó González) y a los dos delanteros.

Los últimos 20 minutos se jugaron en su totalidad en el campo de Unión, pero Lanús no pudo abrir el cerrojo y cuando estuvo cerca, fue Moyano el que se lo terminó impidiendo.

Unión se quedó con una buena victoria, exagerada sin dudas en el resultado, pero que sirve y mucho para recuperar confianza y al menos mantener la ilusión de pelear hasta la última fecha. La semana/año que viene viajará a "La Felíz" para medirse con Aldosivi, mientras que los dos punteros (Defensa y Rosario Central) se enfrentan.