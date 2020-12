https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex presidente continúa internado

Zulemita Menem lamentó que su padre no pueda estar presente en el debate por la legalización del aborto

Zulemita Menem, la hija del ex presidente y senador nacional Carlos Menem, lamentó hoy que su padre no pueda participar del debate sobre la legalización del aborto, por continuar internado y en coma inducido.

"Mi padre Carlos Menem aún está en coma inducido, lamento profundamente que un gran defensor de la vida, el que instituyó el día del niño por nacer, no pueda acompañar con sus convicciones en este momento tan importante para nuestro país", expresó la hija del ex mandatario en Twitter. Mi padre @CarlosMenem_LR aún está en coma inducido, lamento profundamente que un gran defensor de la vida , el que instituyó el día del niño por nacer ,no pueda acompañar con sus convicciones en este momento tan importante para nuestro país . — zulema menem (@zulemitamenem) December 30, 2020 El senador nacional por La Rioja fue internado hace 15 días en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo a raíz de una infección urinaria, tras la cual sufrió un episodio de descompensación cardíaca. La salud del ex presidente de 90 años generó preocupación debido a que se trata de la tercera vez en el año que es internado pero también formó parte de las especulaciones políticas en los días previos a la sesión, debido a que su ausencia le restó un voto al sector que rechaza la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Tenés que leer Aborto legal: seguí en vivo el debate histórico en el Senado Menem fue internado la primera vez en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral y a los pocos días de recibir el alta volvió a ser ingresado debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. Con información de NA.