Miércoles 30.12.2020 - Última actualización - 8:12

8:03

El senado aprobó la ley Así reflejaron los medios del mundo la legalización del aborto en Argentina

Este miércoles a la madrugada el senado de Argentina aprobó el proyecto de legalización del aborto y la noticia fue reflejada por los medios de comunicación de todo el mundo.

En su mayoría, se destaca el hecho como algo "histórico" y se refleja que Argentina es el primer gran país (por población) de América Latina en legalizar el aborto (en Uruguay ya es legal).

The New York Times titula "Argentina Legalizes Abortion, a Milestone in a Conservative Region" (Argentina legaliza el aborto, un hito en una región conservadora).

Foto: Captura de pantalla.

Por otra parte, The Washington Post escribe "Argentina to become largest country in Latin America to legalize elective abortion" (Argentina se convertirá en el país más grande de América Latina en legalizar el aborto selectivo)

Foto: Captura de pantalla.

También, CNN titula "Argentina's Senate approves historic bill to legalize abortion" (Senado argentino aprueba histórico proyecto de ley para legalizar el aborto).



Foto: Captura de pantalla.

O Globo, medio brasilero, escribe en su web "Senado da Argentina aprova a legalização do aborto, em mudança histórica no país" (Senado argentino aprueba legalización del aborto, un cambio histórico en el país)



Foto: Captura de pantalla.

El medio francés Le Monde, postea "IVG : l’Argentine va-t-elle changer l’histoire de l’Amérique latine ?" (Aborto: ¿Argentina cambiará la historia de América Latina?)

Foto: Captura de pantalla.

Por su parte, El País de España publicó una serie de notas relacionadas al aborto en Argentina, haciendo énfasis en el cambio que puede producir en América Latina.