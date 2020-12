https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.12.2020

Rodríguez Machado, Caserio y Martínez apoyaron la ley Córdoba: los tres senadores votaron a favor del aborto legal

Al igual que en 2018, cuando se debatió por primera vez en la Cámara de Senadores el proyecto de ley sobre la Interrupción Legal del Embarazo, los representantes cordobeses votaron a favor. Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) y Carlos Caserio (Frente de Todos) manifestaron sus argumentos, mientras que Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) decidió abstenerse en el debate.







El senador Carlos Caserio tuvo su momento pasada la 1, destacando que ''Es urgente ver la realidad y hacerse cargo''. Finalmente destacó: ''El consenso ganado es que el aborto sucede y que las condiciones no son las mismas para todas, no debemos aceptar que haya quienes pueden acceder a prestaciones privadas y hacer como si no pasara nada para dejar que sea un negocio clandestino de algunos privados. Donde el Estado no está, existe siempre mayor desigualdad''.

Por su parte, la senadora Laura Rodríguez Machado, que en las últimas semanas había abierto las dudas sobre su postura, votó a favor de la despenalización del abortorealizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce. Una de las frases de Rodríguez Machaco fue: ''Porque defiendo la vida. Quiero que haya una ley que ayude a aquellas que quieren abortar. Que sea un lugar seguro, digno. No aquellos horrendos lugares que se benefician los bolsillos de unos pocos''.

Además, destacó que este debate se inicó con Mauricio Macri en el poder, y se refirió al hecho de que el aborto abrió una nueva grieta en el país. ''En ese debate apareció nuevamente una grieta entre celestes y verdes. Ambos colores defienden la vida. Tal vez desde distinta óptica. Pero esa grieta empezó a estigmatizar a mujeres verdes y celestes'', indicó la senadora.