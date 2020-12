Prisión perpetua para el autor del femicidio de Ariadna Sandoval

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El condenado es José Luis Catuzzi de 52 años, quien cometió el ilícito en la ruta nacional número 11 en jurisdicción de Recreo.

Un hombre de 52 años identificado como José Luis Catuzzi fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Ariadna Cristina Sandoval cometido en jurisdicción de Recreo. La sentencia fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Catuzzi fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado (por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género).

El tribunal que dirigió el debate y que resolvió la condena estuvo integrado por José Luis García Troiano (presidente), Rosana Carrara y Luis Octavio Silva.

Violencia de género

El fiscal que investigó el ilícito es Gonzalo Iglesias, quien durante el juicio estuvo acompañado por la fiscal Ana Laura Gioria.

Luego de conocer la sentencia, Iglesias valoró la decisión del tribunal y destacó que "la pena fue impuesta por unanimidad y por la misma calificación que habíamos solicitado desde de la Fiscalía".

"Tenemos la satisfacción de haber arribado al resultado esperado, luego de una investigación que fue bastante larga y en la que también intervinieron los fiscales Estanislao Giavedoni, Ezequiel Hernández, Mariela Jiménez y Alejandra Del Río Ayala", enumeró Iglesias. En tal sentido, subrayó que "durante el debate hubo cerca de 100 testigos. Muchos de ellos son médicos, quienes declararon por su condición y por su función como personal de la salud, mientras que otros lo hicieron por el contacto que tuvieron con la víctima al momento de la atención que le brindaron".

Iglesias manifestó que "logramos acreditar el vínculo de la víctima y el victimario y el contexto de violencia de género" y añadió que "se trata de una relación signada por la violencia física y por un sometimiento psicológico constante". En tal sentido, sostuvo que "Catuzzi eligió un medio más que idóneo para darle muerte a la víctima y se abusó de su presunta superioridad como hombre sobre una mujer".

Hechos acreditados

El hecho ilícito por el que fue condenado Catuzzi fue cometido el viernes 20 de octubre de 2017. "En horas de la siesta, la pareja se trasladaba en un automóvil por la ruta nacional número 11", recordó Iglesias. "En un determinado momento, con el vehículo en movimiento, Catuzzi abrió la puerta del acompañante y empujó a Sandoval, quien cayó al asfalto y golpeó su cabeza contra el pavimento", precisó.

"En el juicio, quedó acreditado que la mujer fue arrojada del vehículo en movimiento en la ruta 11 entre las calles Los Sauces y Los Pinos (en jurisdicción de Recreo)", remarcó Iglesias. También indicó que "logramos acreditar que sufrió un golpe en la cabeza que le generó una fractura de cráneo. Esta lesión fue la que, finalmente, le produjo la muerte el jueves 28 de diciembre de 2017", concluyó.

Querellante

Jonatan y Eric Bertram, hijos de la víctima se constituyeron como querellantes en la investigación. Estuvieron representados en el juicio oral por las abogadas María Celeste Roa Hertelendi.

Una relación marcada por la violencia

"Era una madraza, una excelente persona, humilde. Nunca le hizo mal a nadie". Así recuerdó Jonatan a su madre, Ariadna Cristina Sandoval. "Yo en ningún momento me callé. Siempre fui por el lado de la Justicia", señaló a El Litoral. Después de tres años de reclamos, él joven declaró en el juicio a la ex pareja de su madre, un ex policía acusado de arrojarla de un auto en movimiento y provocarle heridas que terminaron con su muerte.

"Al último año que ella estuvo con vida lo sufrí. No aceptaba que se hubiera ido" a convivir con José Luis Catuzzi (52), contó el joven. "Parecía -agregó- que entre ellos estaba todo bien, pero yo me iba de la casa y él le pegaba".

La relación duró un año y estuvo marcada por la violencia, cuyo mayor exponente fue el episodio del 20 de octubre de 2017, cuando Ariadna sufrió múltiples fracturas de cráneo al caer del Fiat 147 del policía, mientras transitaban por la Ruta Nacional 11.

Jonatan recordó ese trágico 20 de octubre. La última conexión de ella fue ese día, pasadas las 12.30, y unos minutos antes le avisó a su hijo: "Me pasa a buscar José por el trabajo. Después quiero hablar con vos. Hay cosas que te quiero contar que están pasando y yo ya no me la aguanto".

No supo nada de su madre hasta el día siguiente. "Llegué a La Tatenguita a jugar al fútbol y a las 14.30 me llaman del Cullen", narró. Describieron a su mamá y le preguntaron si la conocía. "Dijeron que no sabían su identidad porque su pareja, que estaba al lado, no quería decir cómo se llamaba", señaló Jonatan.

"Le digo 'sí, es mi mamá', y ahí me avisaron que la tenían que intervenir de urgencia porque presentaba un golpe en la cabeza. En el hospital me dijeron que no iba a sobrevivir, que me despida", se lamentó.

Pero contra todo pronóstico, Ariadna se mantuvo dos meses con vida. Durante ese corto período de tiempo, Jonatan cuidó de ella. "Yo quería estar con mi mamá. Le hablaba y la acariciaba", dijo. Hasta que el 28 de diciembre de 2017 Ariadna falleció.

Desde entonces, Jonatan se abocó al reclamo de Justicia. "Yo en ningún momento me callé", comenta, y "hoy te puedo decir que si no fuera por las chicas de Ni Una Menos este camino no habría sido lo mismo".