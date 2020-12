https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.12.2020

El trigo retrocedió US$ 5 El precio de la soja contractual cerró a $ 28.750 en Rosario

El precio de la soja contractual subió $ 250 hasta los $ 28.750 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo bajó US$ 5 y se ubicó en US$ 220 la tonelada, en una jornada en la que el mercado de maíz se vio alterado por la suspensión temporal del registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para los embarques del cereal.

En lo que respecta a la soja, la mejor oferta con entrega contractual se ubicó en los $ 28.750 por tonelada, $ 250 por encima de lo ofrecido ayer.

Para la entrega en marzo próximo se ofreció un precio de US$ 330, US$ 5 por encima de la rueda de ayer; mientras que abril se ubicó en US$ 323, con un incremento de US$ 3.

En el mercado de maíz, los ofrecimientos abiertos de los compradores fueron realizados antes de la suspensión en la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz.

Luego de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendiera temporalmente a partir de hoy el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz con fecha de embarque anterior al 1 de marzo próximo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña, los operadores retiraron todas las ofertas abiertas de compra.

Hasta ese momento, por el maíz con entrega en enero, se ofrecieron de forma generalizada US$ 200 la tonelada, sin cambios respecto ayer.

En el segmento de la campaña 2020/21, en el caso del maíz la oferta se mantuvo en US$ 195 para la entrega en marzo; US$ 190 para abril, US$ 5 por encima de la ronda previa; US$ 185 en mayo; US$ 175 en junio y julio.

En cuanto al trigo, se ofrecieron de forma abierta US$ 220 la tonelada para la entrega en enero, US$ 5 por debajo de ayer, mientras que febrero cerró a US$ 222, una merma de US$ 3 y marzo alcanzó los US$ 230, un aumento de US$ 3.

Por último, el sorgo se negoció a US$ 210 la tonelada para la en los meses de abril a junio, mientras que no hubo ofertas por girasol ni cebada.