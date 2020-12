Nicolás Wiñazki contó que lo echaron de un restaurante

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista de TN relató que fue a un local de comidas en Ciudad Jardín y le pidieron que se retire. "Fue muy chocante y muy triste", dijo.

El periodista Nicolás Wiñazki fue echado de un restaurante de Ciudad Jardín, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en un episodio que consideró vinculado a cuestiones políticas y a su trabajo.

El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre, pero trascendió en las últimas horas mediante una publicación en redes sociales que denunciaba lo sucedido y se viralizó.

Wiñazki aclaró que si bien se trató de un hecho de discriminación "no tenía intención de contarlo", y relató que ocurrió semanas atrás, cuando fue al lugar con su familia después del acto escolar de fin de año de una de sus hijas. Al ingresar al restaurante Graf Zeppelin, un lugar que frecuenta desde hace cuarenta años, le dijeron que "ya no era bienvenido" y que no iban a atenderlo.

“Había egresado mi hija del jardín y salí con mi familia a comer a un lugar que voy hace 40 años, y ahora cambió de dueño. Cuando llegué le dije que éramos ocho, y me respondió que no me iban a atender. Mi reacción fue decirle 'pero vine toda mi vida acá'. Y me respondió 'pero ya no sos bienvenido, no te vamos a atender más'”, contó el periodista a este medio.

El conductor de TN y periodista de Clarín explicó que no hubo una discusión con los encargados del restaurante, tampoco insultos, pero detalló que desde allí dejaron trascender que se debía a su trabajo y a sus críticas al oficialismo. “Estaba implícito que es por mi trabajo. Fue muy chocante y muy triste porque estaba con mi familia”, explicó. Y sumó:

“Me parece bastante triste que por cuestiones que, creo yo, el dueño creyó políticas, no pueda ir más a un lugar que me encantaba y al que voy hace 40 años”. Su padre, el periodista Miguel Wiñazki, se hizo eco de la publicación en su cuenta de la red social Twitter. "Intolerantes! Antidemocráticos!", escribió.

Según contó Wiñazki, luego de que trascendiera en redes sociales lo sucedido, recibió llamados de dirigentes políticos, entre ellos varios del oficialismo, que se enteraron del hecho y le expresaron su solidaridad. “La ley del derecho de admisión no es discrecional. Estas cosas no tienen que pasar más y pasan todo el tiempo con pibes que salen, por cómo están vestidos, sea por el motivo que sea”, manifestó el periodista.

