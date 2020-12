https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.12.2020 - Última actualización - 21:12

21:10

Coronavirus

Aumento de casos en San Cristóbal: 7 de cada 10 hisopados son positivos

La situación que se vive en la localidad es de temor constante y los ánimos de los vecinos no son los mejores debido al aumento de los contagios. Sin embargo, se puede visualizar que muchas personas no respetan las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Crédito: El Litoral



Crédito: El Litoral

Coronavirus Aumento de casos en San Cristóbal: 7 de cada 10 hisopados son positivos La situación que se vive en la localidad es de temor constante y los ánimos de los vecinos no son los mejores debido al aumento de los contagios. Sin embargo, se puede visualizar que muchas personas no respetan las recomendaciones de los profesionales de la salud. La situación que se vive en la localidad es de temor constante y los ánimos de los vecinos no son los mejores debido al aumento de los contagios. Sin embargo, se puede visualizar que muchas personas no respetan las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Por Noelí Rojas Durante las últimas semanas en la ciudad de San Cristóbal -noroeste provincial- aumentaron considerablemente los casos de Covid-19 y en el último reporte del hospital local se registran 69 positivos activos, 40 sospechosos, 180 personas aisladas, 216 personas recuperadas y, lamentablemente, 9 fallecidos. La situación que se vive en la localidad es de temor constante y los ánimos de los vecinos no son los mejores debido al aumento de los contagios. Sin embargo, se puede visualizar que muchas personas no respetan las recomendaciones de los profesionales de la salud. La directora del hospital Julio Villanueva, Dra. Mariela Eyvastre, quien asumió hace un mes y medio al frente de la institución, brindó a El Litoral detallada información sobre el cuadro epidemiológico actual en la región, en donde el número de casos de coronavirus se incrementa día a día. Según explicó, son pocos los casos de gravedad pero a todos se los está atendiendo por igual. Si bien estamos “bombardeados” de información que brindan los expertos acerca de esta enfermedad que se desconocía, no existe una respuesta al porqué de los aumentos de los casos, pero la doctora Eyvastre expresó que “si sabemos que desde marzo era una cuarentena estricta, se fue relajando la situación en cuanto a la ampliación de los permisos en circulación y de actividades que se pusieron en marcha y también la gente se relajó un poco más. Da la sensación de que se olvidan un poco que los cuidados deben permanecer, este bichito que no vemos todavía continúa con nosotros y lo más probables es que lo haga por un largo periodo de tiempo”. Tal como la especialista lo explicó, la flexibilización de los controles y las actividades que volvieron al ruedo generó que las personas comiencen a descuidar lo que sucede alrededor y por eso se dio aumento en la incidencia de casos. Los primeros meses de cuarentena se hablaba de circulación comunitaria en algunos barrios o sectores de la ciudad, es decir que estaba limitado el tránsito interjurisdiccional pero ahora cambió y tanto la provincia de Santa Fe como la ciudad de San Cristóbal están consideradas de circulación comunitaria. “No sabemos cuál es el huevo y cuál es la gallina. Tenemos dos cosas: una es que no sabemos específicamente dónde puede estar el nexo y otra es el ocultamiento de información. Da la sensación de que tienen miedo de mencionar a otra persona o involucrar a otras personas porque de eso depende el aislamiento de más de un grupo de familia y la suspensión transitoria de algún ingreso de una actividad laboral. Eso genera una coartación en la información. Estamos llevando el trabajo como dice el criollo, ‘a los ponchazos’, en el sentido de que uno se va adaptando y el día a día te tiene al jaque permanentemente, porque cuando quisiste acomodar una situación te apareció otra en otro sector que tenés que ir acomodando sobre la marcha y en simultáneo”; indicó la doctora. En este momento, el coronavirus es el centro de acción en todo el país, pero, a su vez el resto de las situaciones comparten el espacio y el tiempo, eso significa que el hospital debe atender también a pacientes que requieren otro tipo de atención que son de igual importancia que esta cruel enfermedad. Promedio alto de contagios De 10 hisopados, 7 son positivos. Este es el promedio actual en cuanto a los análisis que se realizan en el sector público. Hace unos meses, de 10 pacientes que hisopaban sólo 3 daban positivos aproximadamente y hoy se duplicó. “El promedio de los hisopados que se están haciendo en las últimas tres semanas es alrededor de 20 hisopados, tres veces por semana, con un mínimo de 50 a 70 pacientes dependiendo de cómo se está haciendo. Ahora, de 10 pacientes tenemos 7 u 8 que dan positivo de Covid-19”, detalló la directora del hospital. Recomendaciones Los consejos son los mismos que al comienzo de la pandemia, los que todos conocemos y que son fáciles de implementar como el uso del tapaboca, el distanciamiento social y la higienización con alcohol en gel. Además de esos tips es sumamente necesaria la toma de conciencia sobre los cuidados y el respeto por cada individuo de la comunidad. “Tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Yo elijo si me reúno o no, si uso o no el cubreboca y si lo uso tapándome la boca y dejando la nariz afuera. Se está indicando que cubra la boca, la nariz y el mentón, y la gente sigue usándolo con el elástico flojo y por debajo de la nariz, son cuestiones mínimas y básicas como para decir yo me cuido y respeto al otro que también tiene el derecho a cuidarse. Insistir con el distanciamiento social, si hay algún evento que sea con número reducido, si es al aire libre mejor y si evitamos los conglomerados es lo que mejor podemos hacer”, fueron las indicaciones de la doctora. Otra de las cuestiones que se deben tener en cuenta es que ante la aparición de un síntoma no deben dirigirse al hospital ni a ningún sitio. Se les solicita a esas personas que contacten a su médico de cabecera o al 0800-555-6549. “Ante un síntoma subjetivo evitar el traslado, si tienen la posibilidad de comunicarse telefónicamente con su médico que lo hagan o que activen el 0800. No es necesario acudir ni a la guardia ni a la institución con la orden que le dan los médicos del privado. Es fundamental recomendar esto porque siguen circulando, si van en remís exponen al remisero y en la guardia está el de seguridad, el enfermero y el médico que los están exponiendo. El hisopado no es lo primordial, lo primordial es tratar el síntoma como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, estado febril y permanecer en aislamiento dentro de la casa, en lo posible dentro del dormitorio y en el caso que tenga que compartir espacio con el resto del grupo familiar hacerlo con el cubreboca puesto dentro de la casa. Hay que ponerlo en práctica, el único método que hay hoy es la prevención”. Vacunación En distintos puntos de la provincia de Santa Fe comenzó la vacunación contra el Covid-19 al personal de salud, pero hasta el momento se desconoce cuándo llegarán las vacunas a la ciudad de San Cristóbal. Cuando se concrete estará todo preparado como lo indica el Ministerio de Salud de la Nación. “Está todo el lineamiento bajado en cuanto a quiénes son los que se van a vacunar, quienes no deben ser vacunados, cuántas dosis y con qué intervalo, todo eso está pautado pero todavía no tenemos certeza de que lleguen a San Cristóbal. Lo que se programa a largo plazo es la aplicación de la vacuna y tener esa inmunidad creada, pero a corto y mediano plazo seguimos con la prevención. Le pedimos ayuda a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, con eso nos ayudamos entre todos”, cerró la Dra. Mariela Eyvastre. 70% de tasa de positividad en San Cristóbal En la relación entre cantidad de hisopados realizados y diagnósticos positivos, el máximo al que llegó provincia fue del 58% de esa tasa. Hoy se estima que está en el orden del 35% en la provincia, según le dijo a este diario días atrás la Ministra de Salud, Sonia Martorano. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA