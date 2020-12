https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un año de grandes pérdidas... Debes tener "Peisonalidad"

Por Nicolás Peisojovich



En una de las Peisadillas que escribimos allá por el 2018 con el Peiso, relatábamos que su madre, mi abuela Nélida, siempre contaba que había nacido riendo. Uno no puede saber si fue cierto o no, pero no me extrañaría, y aquellos que lo conocieron en vida, tampoco podrían dudarlo. Porque parte de su marca registrada fue su risa, su buen humor, el chiste rápido y al pie; ponía de manifiesto la ridiculez de las palabras y las exaltaba de la misma forma; jugaba a maltratarlas y desorganizarlas a reacomodarlas, ciertas veces con toques de genialidad, para delicias del interlocutor. "Pienso, luego el chiste" era una de sus muletillas, siempre parafraseando y cambiando el sentido de la oración o recitando –re citando– citas famosas con ligeros cambios estructurales que lo hacían gracioso o simplemente desdramatizándolos. Su creatividad no tenía límites, como tampoco tenía límites su rebeldía naif.



Santa Fe, los medios de Santa Fe, perdieron a un gran artista; si bien hubo una generación completa que no supo de él, a su regreso de España después de casi 20 años, pudo volver a meterse en los medios, de primeras a su gran amor, la radio, para volver a poner de manifiesto lo que más sabia hacer, entretener. El Peiso fue un gran entretenedor, no importaba si era en una elección de reina en un pueblo; en una cancha animando los bailes de carnaval, en la masividad de la tele o en una mesa de café. Su principal objetivo, hedonista confeso, era pasar y hacer pasarlo bien a los demás. Su energía vital era el cariño y el reconocimiento de la gente, se retroalimentaba del afecto y del halago de aquellos que con orgullo y sincero amor llamaba "mi gente".

"No vengo a venderte, te invito a acompañarme, me alquilo para que nos ayudemos en esta aventura". Esa era su alocución, así se dirigía al invitado comercial, al invitado especial o a quien quería proponerle su espacio, su venta. Todo era una aventura, todo lo vivía con la intensidad de un niño de 5 años que veía al mundo por primera vez. Todo en él era entusiasmo y exagerado optimismo. No se daba lugar al pesimismo, la realidad que lo circundaba solo era un espacio temporal y así lo vivía, nunca se preocupó por la loca carrera a lo material mientras su radio tuviera pilas, el vendedor de diarios estuviera abierto y los cafés de la mañana vinieran con medialunas. Él se brindaba todo, de la misma forma en que te daba todo, sus credenciales eran la simpatía y el buen trato, no le importaba nada más que la comodidad del otro. En la larga ristra de chistes que largaba por minuto, estaba la afabilidad como primera condición, su egolatría como segunda y más notable característica, y la risa conjunta como corolario (conjunta sí, porque él se reía de sus propios chistes en una corta carcajada esperando la aceptación de los demás) Así funcionaba, con la vital energía que le transmitía el otro; la sempiterna sonrisa dibujada, los ojos buenos nublados de cataratas curadas tardíamente; los brazos abiertos de par en par siempre listos para el abrazo y la palmada. Ese fue el Peiso que nos dejó en este año que quedará marcado en la memoria colectiva como el año de las grandes pérdidas.

En su trajinar de andariego por esta vida, Peiso la hizo fácil, siempre se dejó llevar por los sentidos; dándole poca bola a los carteles prohibitivos, a los memorándums laborales y a las normas punibles. Inquieto y curioso, aprendió a leer a los 3 años, seguramente para acallar las voces de "comiquitas" y el sonido permanente de una radio encendida, para poder seguir desarrollando universos paralelos a su incipiente imaginación. Era un desordenado práctico, el desorden era parte de su encanto, en su vida íntima, de conviviente o de ave de paso, dejaba un reguero de cosas en su camino, generalmente casetes o cd´s de música, diarios, revistas y libros; y claro, un reguero de palabras, anécdotas, chistes y risas. Su "modus Vivendi" fue simplemente vivir de cualquier modo; mejor dicho, de cualquier modo, vivir. Tal era así que odiaba hablar de la muerte, escapaba del tema, gambeteaba la realidad como el mejor de los Maradona (el único, bah), rebelde e impertinente con el paso del tiempo, vivía su vida como un eterno adolescente, es por eso que le encantaba compartir su trabajo con la gente joven.

El Peiso dio color y calor a la radio santafesina, regaló nueva música y un nuevo horario a la pantalla del viejo canal 13 de los principios de la década del 70, y le dio saborrrrr a la conducción, así, con las R estiradas y repetidas.

Si bien aceptaba las normas que le imponían los medios de la época (acartonados y estructurados); siempre trataba de ir más allá, excediéndose en los límites impuestos; lo hacía como un juego, como parte del juego y del rol que le tocaba en parte, jugaba a ser cómplice con el espectador, el oyente o el televidente. Para decirlo en criollo, se mandaba las cagadas y sonreía mientras metía el chiste interno –interno porque el primer destinatario del chiste era él mismo– y si lo agarraba el público, mejor, y si podía evitar que la cadena superior de mando lo entendiese, muchísimo mejor.

Las palabras eran su juguete; saltear los límites, su divertimento. Sólo era preciso decirle "Peiso, por favor no hagas esto" para que él pusiera en funcionamiento su maquinaria de perversión oral, meter un traje de disimulo a las palabras y hacer y/o decir lo que le habían pedido que no hiciera. Incurable.



Me senté a escribir este homenaje, por decirlo de algún modo, con la firme intención de no caer en sentimentalismos y tratando de evitar que sea simplemente una crónica de todo lo que hizo en su vida y lo que significó para los medios de Santa Fe. Él era incalificable, no entraba dentro de los esquemas ni encajaba dentro de las pautas normales que el sistema le imponía. ¿Por qué? Un misterio, él fue todo lo que mostró, y dejó atrás incontables anécdotas y el cariño de la totalidad de sus colegas que lo despidieron a través de los micrófonos con el cariño y el respeto repleto de buena leche.

Su enfermedad le atacó donde más le dolía, en su memoria. Fue perdiendo retazos de su vida y el conocimiento de la realidad, los momentos tan gratamente recordados se disolvían cada día. Amaba rememorar y contarlos en forma de sueños, amaba remitirse a esos "re-cuerdos re–locos", y estoy seguro que los vivió hasta el último segundo en que su cabeza loca dijo basta.



Peiso quiso ser inmortal sin morir en el intento. Falló en esto último.