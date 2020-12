https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.12.2020 - Última actualización - 11:21

9:34

Las noticias del año en un click

El año llega a su fin, pero la pandemia no se detiene



Este año no hay mucho que pensar y discutir. Sin lugar a dudas que el coronavirus fue lo que marcó el 2020. Una pandemia que trastornó la vida y las relaciones de la humanidad, desbordó sistemas de salud, dejó millones de casos y cientos de miles de muertos y desató una de las mayores crisis sociales y económicas de la historia. No obstante, si bien este fatídico año llega a su fin, se puede hacer un balance de estos 12 meses pero no de la enfermedad, que aún no fue superada.

Las noticias del año en un click El año llega a su fin, pero la pandemia no se detiene Este año no hay mucho que pensar y discutir. Sin lugar a dudas que el coronavirus fue lo que marcó el 2020. Una pandemia que trastornó la vida y las relaciones de la humanidad, desbordó sistemas de salud, dejó millones de casos y cientos de miles de muertos y desató una de las mayores crisis sociales y económicas de la historia. No obstante, si bien este fatídico año llega a su fin, se puede hacer un balance de estos 12 meses pero no de la enfermedad, que aún no fue superada.